Friedberger Tischtennisteams gelingt Jahresabschluss

Alle Mannschaften des TTC Friedberg beendeten ihre letzten Spiele der Vorrunde mit einem Sieg. Den Anfang machte das zweite Herrenteam mit einem 7:3-Auswärtserfolg bei SSG Augsburg II. Die Mannschaft belegt damit unangefochten mit 18:0 Punkten den ersten Rang in der Herren-Bezirksklasse B-Gruppe 1. Auch die dritte Mannschaft war mit einem 6:4-Sieg gegen TSV Aichach VI erfolgreich. Mit 14:4 Punkten rangieren sie auf dem zweiten Tabellenplatz der Herren Bezirksklasse B Gruppe 2. Gleich zweimal kam es vergangene Woche zum Duell Friedberg gegen Mering. Während die vierte Vertretung des TTC Friedberg gegen TV Mering IV klar mit 10:0 siegte, stellte man sich beim ersten Herrenteam auf eine harte Auseinandersetzung mit dem Tabellenzweiten aus Mering ein. Doch durch zwei Doppelerfolge und einem anschließenden Einzelsieg war bereits zu Beginn eine kleine Vorentscheidung gefallen. Am Ende stand das Ergebnis von 7:3 fest. Kleiner Nebeneffekt: Trotz Gleichstand von 12:4 Punkten und 60:30 Sätzen mit dem TV Mering belegt nun der TTC Friedberg Rang zwei, da das bessere Ballverhältnis für sie spricht. Die erfreuliche Halbzeitbilanz der TTC-Teams komplettieren die Mannschaften TTC V mit 8:8 Punkten und Rang vier und TTC VI mit 18:0 Punkten, das die Tabelle der Herren Bezirksklasse E anführt. Das vierte Herrenteam belegt mit 17:1 Punkten ebenfalls den ersten Rang in seiner Liga. (goge)

