Merchings Tischtennismannschaften ziehen Vorrundenbilanz

Nach Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksklasse A findet sich Merchings erste Herrenmannschaft im unteren Tabellendrittel wieder und befindet sich in gefährlicher Nähe zu den Abstiegsplätzen. Am Ende der Vorrunde belegt das Team den achten Platz in der Zehner-Liga und steht somit knapp vor den Abstiegsrängen. In der Hinrunde kann das Unentschieden gegen den Tabellenzweiten TTC Friedberg als Achtungserfolg bezeichnet werden. Die restlichen Spiele gingen zwar teils knapp und unglücklich verloren, das untere Tabellenmittelfeld liegt aber noch in Schlagdistanz. Dass Merching in dieser Saison mit Matthias Annasenz einen zuverlässigen Punktelieferanten ersetzen muss, wiegt schwer. Die zwei deutlichen Erfolge, das Unentschieden und die teils knappen Niederlagen ergeben für Merching I am Ende der Vorrunde eine immerhin ausgeglichene 36:36-Bilanz in den gespielten Einzeln und eine 8:10-Bilanz in den Doppeln.

Auch Merching II tut sich schwer und liegt auf dem letzten Platz der Bezirksklasse C. Lediglich ein Unentschieden gegen den TV Mering IV und ein Sieg gegen den SV Ottmaring stehen am Ende der Vorrunde zu Buche. Diese beiden Mannschaften stehen in der Tabelle unmittelbar vor den Merchingern, was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass Merching gegen besser platzierte Teams durchaus punkten kann und somit der letzte Tabellenplatz nicht in Stein gemeißelt ist. Eine überaus erfreuliche Vorrunde spielte Merchings Jugendmannschaft in der Bezirksklasse D. Vier Siege und zwei Unentschieden sind auf der Habenseite zu verzeichnen. Lediglich dem verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Bobingen III musste sich Merchings Nachwuchs geschlagen geben. Unter der Leitung von Matthias Annasenz zeigt Merchings Jugend eine tolle Entwicklung und sammelt fleißig Wettkampferfahrung im Punktspielbetrieb. Tom Schäfer, Finja Radtke, Cem Aydin und Tom Löhnert konnten allesamt mit ihren Leistungen überzeugen und insbesondere die beiden letztgenannten haben deutlich positive Einzelbilanzen vorzuweisen. (js)