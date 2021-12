Friedberger Duo holt Silber beim Deutschland-Cup

Corinna Hoppe und Philipp Kleidernigg vom TSV Friedberg holen Platz zwei beim Deutschland-Cup und qualifizieren sich für die deutsche Meisterschaft.

Das Wettkampfjahr der Trampolinabteilung des TSV Friedberg neigt sich dem Ende zu. Doch ein nationales Großereignis stand noch aus. Corinna Hoppe (24) und Philipp Kleidernigg (14) – bei den schwäbischen Meisterschaften noch von großem Pech verfolgt – konnten nun beim Deutschland-Cup ihre Qualitäten beweisen.

Philipp Kleidernigg überraschten mit Platz zwei.

Die deutschen Meisterschaften, mehrfach verschoben und schließlich aus diversen Gründen abgesagt, führten dazu, dass viele Athleten aufgrund mangelnder Qualifikationsmöglichkeiten die Startmöglichkeiten versagt blieben. Stattdessen wurde ein qualifikationsloser Online-Pokalwettkampf, der sogenannte Deutschland-Cup ausgetragen. In einem Turniersystem wurde dieser Online-Wettbewerb über zwei Wochen ausgetragen. In der ersten Woche Anfang November ging es um die Qualifikation der besten Acht für das Finale. Nachwuchsturner Philipp Kleidernigg, der aus dem Kunstturnen kommt, hat erst vor wenigen Wochen mit dem Trampolinturnen begonnen. Um so beeindruckender, dass er sich in der Altersklasse 13/14 bereits im Vorkampf an die nationale Spitze herantasten konnte. Zwei Durchgänge, mit einem Doppelsalto rückwärts und einem Doppelsalto vorwärts mit halber Schraube sicherten ihm schließlich die Silbermedaille und die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften 2022.

Trampolinturnen: Zwei Friedberger bei Deutscher dabei

Jahrelange Erfahrung im Trampolinturnen hingegen hat Corinna Hoppe. Doch für die Studentin ist das Doppelminitrampolin auch eine relativ neue Disziplin. Erst seit März nahm sie die Möglichkeit wahr, auf diesem Gerät richtig zu trainieren. Dabei gelang es ihr in den vergangenen Monaten, ihre Schwierigkeit in den diversen Sprüngen zu steigern. Erhöhtes Risiko führte dabei zu einer schweren Verletzung, die eine sechswöchige Zwangspause nach sich zog. Ein gebrochener Daumen machte es ihr unmöglich, am Gerät zu trainieren. Erst eine Woche vor dem Deutschland-Cup wurde der Gips entfernt. Trotz der Verletzung ging Hoppe als Anwärterin auf einen Podestplatz in den Wettbewerb der Erwachsenen. Als erste Turnerin Deutschlands sprang die TSV-Athletin einen Doppelsalto rückwärts mit ganzer Schraube im ersten Salto als Abgang. Hoppe konnte den Sprung problemlos stehen und sprang damit auf den Silberrang hinter der Favoritin Antonia Quindel. Die Hamburgerin qualifizierte sich als einzige deutsche Trampolinturnerin für die Weltmeisterschaften in Baku (Aserbaidschan).

Souverän zeigte sich auf Teamkollegin Corinna Hoppe.

Der Fokus für Friedberg liegt nun auf den deutschen Meisterschaften 2022, die im März in Hamburg ausgetragen werden. Dann kämpft das Duo des TSV Friedberg um die Qualifikation zu den Europameisterschaften 2022, die in Italien stattfinden. (wm-)