Turnen

24.11.2022

Friedberger Rope Skipperinnen performen bei Bundesfinale

Plus Die Jumpinos des TSV Friedberg werden beim Bundesfinale in Neumünster mit „ausgezeichnet“ bewertet. Am Ende reicht es aber nicht ganz für die große Abendgala.

Von Sabine Roth

Der Höhepunkt der Saison stand für 14 Springerinnen der Jumpinos des TSV Friedberg an. Sie nahmen am Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ in Neumünster teil. Das ist ein Wettkampf, bei dem 28 Show-Gruppen aus ganz Deutschland in verschiedenen Größen und aus unterschiedlichen Sportarten jeweils eine fünfminütige Show zum Besten geben. Mit dabei waren Turnerinnen, Tänzerinnen, Akrobatinnen und Rope-Skipperinnen.

