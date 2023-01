Volleyball

06:00 Uhr

Fehlstart in die Play-offs: Friedberg kassiert Niederlage

Plus Zum Auftakt der Aufstiegsrunde verlieren die Volleyballer des TSV Friedberg in Marktredwitz. Was Trainer Matthias Gärtner an der Vorstellung nicht gefällt.

Von Matthias Kaiser Artikel anhören Shape

Zum Auftakt der Aufstiegsrunde mussten sich die Friedberger Volleyballer bei der VGF Marktredwitz geschlagen geben. Mit 1:3 verlor das Team um Trainer Matthias Gärtner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen