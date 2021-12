Volleyball

15.12.2021

Friedberger Männer verteidigen Spitze

Paul Decombé und die Volleyballer des TSV Friedberg feiern gegen den MTV München den fünften Sieg in Folge und gehen als Spitzenreiter der Dritten Liga Ost in die Weihnachtspause.

Von Johannes Fröhlich

Mit einem souveränen 3:0-Heimerfolg gegen Tabellenschlusslicht MTV München verabschieden sich die TSV-Volleyballer vorzeitig in die Weihnachtspause. Nach fünf Siegen in Serie stehen die Herzogstädter aktuell ganz oben in der 3. Liga Ost.

