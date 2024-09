Friedberger Volleyballer starten mit Heimspiel in die neue Saison

Die Volleyballer des TSV Friedberg starten mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit in der dritten Liga Ost. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr ist das Team von den Donauvolleys aus Regensburg zu Gast. Obwohl das Team aus der Oberpfalz erst vor zwei Jahren neu gegründet wurde, befinden sich mehrere drittligaerfahrene Volleyballer im Kader. Bisher kam es zu vier Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften, von denen Friedberg alle vier für sich entscheiden konnte. Ein gutes Omen also für den ersten Spieltag, der einiges an Spannung verspricht.

Friedberger Team verlor zwei wichtige Spieler an die Konkurrenz

Das Team von Trainer Matthias Gärtner hatte im Sommer einige Abgänge zu verkraften. Unter anderem wechselten die langjährigen Stammkräfte Michael Hurler und Stefan Erhardt zum direkten Konkurrenten nach Dachau. Nun möchten die Friedberger deutlich verjüngt in die neue Saison starten. Insgesamt vier neue Spieler wurden aus der zweiten Mannschaft nach oben gezogen, von denen direkt drei vor ihrem Debüt in der dritten Liga stehen. Lediglich Timon Feistauer kuriert gerade noch eine Schulterverletzung aus. Und auch sonst steht Trainer Gärtner nicht der komplette Kader zur Verfügung. „Wir hatten eine gute Vorbereitung und konnten die neuen Spieler schnell ins Team integrieren. Aufgrund von Urlauben und der ein oder anderen Verletzung konnten wir zwar nicht immer mit dem vollen Kader trainieren. Die Jungs sind hochmotiviert und freuen sich, dass die neue Saison endlich losgeht“, so Trainer Gärtner. (AZ)