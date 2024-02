Volleyball

Völlig verkorkst: Friedberger Volleyballer gehen in Jena unter

Wie im Hinspiel gab es für die Friedberger Volleyballer (weiße Trikots) auch im Rückspiel in Jena eine Niederlage.

Plus Nach sieben Siegen reißt die Erfolgsserie der Friedberger Volleyballer in Jena. In Thüringen setzt es für die Herzogstädter eine herbe Niederlage.

Von Matthias Kaiser

Die Siegesserie der Friedberger Volleyballer ist gerissen. In Jena gab es für die Drittliga-Volleyballer aus der Herzogstadt seit Langem mal wieder ein Pleite - und die fiel auch noch heftig aus.

Für das Team von Trainer Matthias Gärtner war es die längste Auswärtsfahrt dieser Saison. Nach der 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel, waren die Friedberger auf Revanche aus. Mit sieben Siegen am Stück im Gepäck reiste der TSV mit Selbstvertrauen an. Dementsprechend konzentriert startete der TSV. Druckvolle Aufschläge und eine starke Blockarbeit sorgten schnell für eine 11:5-Führung. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jena bereits beide Auszeiten genommen und Friedberg schien alles im Griff zu haben. Doch es schlichen sich immer wieder Ungenauigkeiten ins Spiel der Schwaben ein. Die Annahme wackelte und der Block der Gastgeber packte ein ums andere Mal zu. So entwickelte sich beim 20:19 eine enge Partie. Friedberg erspielte sich zwar den ersten Satzball, konnte diesen aber nicht nutzen. Im Gegenzug sorgte eine strittige Entscheidung des Schiedsrichters dafür, dass Jena den Satz mit 27:25 für sich entschied.

