Autospiegel angefahren und geflohen: Die Polizei sucht Zeugen

Wer hat in der Nacht zum Donnerstag in Stätzling etwas beobachtet? Dort wurde ein parkendes Auto angefahren, der Verursacher flüchtete.

Ein lauter Knall schreckte am Mittwoch gegen 23 Uhr einen Mann in der Beilingerstraße in Stätzling auf. Später stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Spiegel seines grünen Opel Astra gefahren war und das Weite gesucht hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Telefonnummer 0821/323-1710, entgegen. (AZ)