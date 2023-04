Hoher Schaden bei Unfallflucht: Geparkter Mitsubishi beschädigt

In Stätzling wurde ein geparkter Mitsubishi beschädigt. Das Fahrzeug war an einer Engstelle abgestellt. Der Schaden ist hoch.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag in Stätzling. Ein weißer Mitsubishi Spacestar war am rechten Fahrbahnrand in der Graf-von-Deuring-Straße geparkt.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte den geparkten Pkw in einer Engstelle beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Mitsubishi wurde die Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)