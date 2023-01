Das bewegt die Bürgerinnen und Bürger von Steindorf

Plus Die Anliegen aus der jüngsten Bürgerversammlung behandelte der Steindorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

In der Bürgerver­samm­­lung im vergangenen Herbst hatten sich einige Bürgerinnen und Bürger zu Wort gemeldet und ihre Anliegen vorge­tragen. Gemäß der Gemeindeord­nung hat sich der Gemeinderat in­nerhalb von drei Monaten mit den Anträgen zu befassen. Dies wurde nun in der jüngsten Sitzung erle­digt.