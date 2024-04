Geplante Windräder bei Merching: Was bedeutet das für Steindorf?

Plus Die Gemeinde Merching will zwei Windräder bauen. Die Steindorfer Gemeinderäte haben jedoch Bedenken.

Bei Merching sollen zwei Windräder gebaut werden. Steindorf als Nachbargemeinde kann dazu Einwände vorbringen. Und die gibt es, wie in der vergangenen Sitzung des Steindorfer Gemeinderates deutlich wurde.

Geogra­fisch liegen die Windkraftanlagen im Waldgebiet zwischen Hofhegnenberg und Alt­hegnenberg. Sie sollen bei einer Na­benhöhe (also bis zum Mittelstück des Windrades) von 162 Metern eine Ge­samthöhe von knapp 250 Metern haben. Prinzipiell gilt die 10-H-Re­ge­lung noch, aber Ausnahmen sind vorgesehen, sodass die Anlagen rechtlich möglich wären. Zu den Wohnhäusern in Hofhegnenberg be­trägt der Abstand mindestens 1300 Meter. Der Gemeinderat brachte al­so Einwände und Bedenken vor.