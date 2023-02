Theatergruppe Steindorf baut ein neues Zuhause

Der Edersaal in Hofhegnenberg schließt. Das stellt die Theatergruppen vor eine neue Herausforderung, die sie aber lösen können.

Die Pandemie ist vorbei, und die Theatergruppe Steindorf darf wieder spielen. Vor zwei Jah­ren mussten die Schauspieler und Schauspielerinnen, samt Regisseur und den vielen helfenden Händen im Hintergrund, die Proben für den "Horoskopwastl" plötzlich abbrechen. Von jetzt auf gleich durften kei­ne Veranstaltungen, also auch keine Theateraufführungen mehr stattfinden. Schade, es war aber eben so. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In Steindorf kommt der "Horoskopwastl" nun eben mit Ver­spätung auf die Bühne. Aber die Bühne, die schon fertig stand und eigentlich nur etwas Abstau­ben gebraucht hätte, mussten die Theaterleute abbauen und abho­len. Denn im Edersaal, wo seit Jahr­zehnten gespielt wurde, gibt es kein Theater mehr.

Elisabeth Eder: "Seit Jahren war klar, dass es so kommt."

Das Gebäude in Hofhegnenberg sei ohnehin schon sehr alt, und nach zwei Jah­ren Zwangspause funkti­o­niere zum Beispiel die Heizung nicht mehr, so die Eigentümerin Elisabeth Eder. Weiter meint sie: "Seit Jahren war klar, dass es so kommt. Die Theatervereine und auch die Gemeinde hätten sich längst um einen anderen Veran­stal­tungssaal kümmern können."

Und jetzt? Eine neue Bühne muss­­te her, und zwar ziemlich bald. Die Theatergruppe fackelte nicht lan­ge: Im Gemeindehaus an der Steindorfer Schulstraße gibt es einen Saal, in dem sogar eine Bühne ein­gebaut ist. Der Ent­schluss, ein­fach dort zu spielen, war allerdings nicht so einfach umzusetzen.

Für sieben Schauspielerinnen und Schauspieler, Ku­lissen und Requisiten war die­se Bühne ganz einfach zu klein. Also hat man sie vergrößert. In der Breite ging es nicht, aber in der Tiefe bauten die Hobby-Handwerker und -Handwerkerinnen ein Stück an und glichen so die zwei Meter ge­rin­gere Breite ein biss­chen aus.

Wochenlang wurde in Steindorf gehämmert und gesägt

Wo­chenlang wurde gehämmert und gewerkelt, sodass die Proben jetzt beginnen können. Die Zuschauerinnen und Zu­schauer, die vermutlich bis­her nur zu Bürgerversammlungen oder Se­nio­rennachmittagen in den Ge­meindesaal gekommen waren, wer­den über das neue Ambiente staunen: Wände und Decke sind neu und hell gestrichen. Das muss­­ten die Theaterleute aller­dings nicht auch noch selbst stem­men. In Steindorf gibt es einen Maler, der das pro­fessionell, doch ehrenamtlich übernahm.

Es bleibt trotzdem noch viel Arbeit. Der Saal muss bestuhlt werden. Die Helfer haben beschlossen, viele Stuhlreihen, aber keine Tische aufzustellen. So können 110 Gäste Platz finden. Im Edersaal waren es laut Josef Klotz, dem Vorsitzenden der The­a­­­tergruppe, noch 170. Aber auch hier weiß man sich zu helfen: "Wenn der Andrang zu groß werden sollte, sind wir zu Zu­satzterminen bereit", so Klotz. Und die Besucher sollen auch nicht hungern oder dursten. Vor den Vor­stellungen und in den Pausen gibt es Getränke und kleine war­me Gerichte. Serviert wird an Steh­tischen im Sitzungssaal des Gemeinderats ein Stockwerk hö­her.

Theatergruppe Steindorf: Termine und Reservierung

Die Termine für die Aufführungen in der neuen Spielstätte sind am Freitag und Samstag, 24., 25., 31. März und 1. April, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 26. März und 2. April, jeweils um 17 Uhr. Kartenreservierung bei Familie Klotz, telefonisch von 18 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0803/8169.