Steindorf

14:47 Uhr

Unbekannte brechen in Bankfiliale in Steindorf ein und räumen Geldautomaten aus

In Steindorf ist in eine Bankfiliale eingebrochen worden.

Unbekannte brechen am Wochenende in eine Bankfiliale in Steindorf ein. Wie viel Geld die Einbrecher stehlen, ist nicht bekannt. Eines ist aber klar.

Fette Beute machten Einbrecher am Wochenende in Steindorf. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 16.00 Uhr, wurde in eine Bankfiliale in der Raiffeisenstraße eingebrochen. Über die Gebäuderückseite drangen die Täterinnen oder Täter laut Polizei in das Gebäude ein und machten sich dann mit Gewalt an den dort befindlichen Geldautomaten zu schaffen. Mit Erfolg - die Unbekannten holten die darin befindlichen Geldkassetten heraus. Hoher Sachschaden nach Einbruch in Bankfiliale Allein der angerichtete Sachschaden liegt laut Polizei im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Wie viel Geld sich in den Automaten befand, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kripo Augsburg bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere über verdächtige Wahrnehmungen im genannten Tatzeitraum und Fahrzeuge, die dort möglicherweise im Umfeld aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0821/323 3810 entgegen. (AZ)

Themen folgen