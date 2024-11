Neue Ausstellung im Schloss: Teddy erobert Friedberg

Für viele Menschen war er in Kindheitstagen ein treuer Begleiter: der Teddybär. Mit seinem flauschigen Fell und dunklen Knopfaugen spendete das Kuscheltier Trost und Geborgenheit. Nun kommt eine Ausstellung über den bärigen Freund ab 13. Dezember in die Räumlichkeiten des Wittelsbacher Schlosses. Unter dem Titel „Teddy erobert Friedberg“ zeigt das Museum eine große Teddy-Sammlung aus Dresdner Privatbesitz. In der Ausstellung werden die Geschichte des kleinen Bären sowie dessen Herstellung erläutert. Auch detailreich inszenierte Szenerien voller Teddys können Besucher bestaunen.

Im Rahmen der Ausstellung entstanden auch zwei Schülerprojekte. So entdeckten die Klassen 1a sowie 2b der Theresia-Gerhardinger-Grundschule vor den Sommerferien zusammen mit einem Teddy und ihren Lehrkräften die Stadt Friedberg. Auf Rundgängen durch die Altstadt haben die Kinder ihre Lieblingsplätze im Stadtpark, die Friedberger Türme und die Stadtbücherei entdeckt. Mit viel Begeisterung und Fantasie beteiligten sich die Grundschüler. Ihre Fotostrecken und kleine Geschichten sind nun Teil der Ausstellung.

Auch drei Klassen des Gymnasiums Friedberg und eine Klasse der Konradin-Realschule griffen im Kunstunterricht das Thema „Der Teddy in der Kunst“ auf und schufen Werke dazu. Sie wählten bekannte Gemälde und Künstler der Kunstgeschichte aus und interpretierten deren Werke neu. Als Vorgabe galt dabei: Der Protagonist des Bildes muss ein Teddy sein. In den Kunstwerken konnte dieser Figuren ersetzen oder sich in das Bild „einschleichen“.

Ein Begleitprogramm zur Sonderausstellung ist ebenfalls geboten. Es gibt beispielsweise Teddy-Geschichten, angeleitete Bastelkurse und sogar eine Teddyklinik.

Termine: Zu besuchen ist die Ausstellung „Teddy erobert Friedberg“ vom 13. Dezember bis zum 9. März 2025 im Wittelsbacher Schloss.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 10 bis 17 Uhr. Geschlossen ist die Ausstellung am 24., 25. sowie 31. Dezember als auch am 1. Januar sowie 4. März im neuen Jahr.

Eintrittspreise: Erwachsene: 6 Euro; Familien (zwei Erwachsene und Kinder): 10 Euro; Besucher bis 18 Jahre sind kostenlos.

Weitere Informationen gibt es unter www.museum-friedberg.de oder der 0821/6002681.