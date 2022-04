Faszination Golf: Nicht nur ein Sport für Männer

Auf der Golfanlage Tegernbach trifft sich regelmäßig die Frauenrunde. Was fasziniert sie am Spiel? Beim Tag der offenen Tür kann jeder das für sich herausfinden.

Die Sonne scheint, man spürt eine leichte Brise, es hat angenehme 17 Grad. Wie fast jeden Donnerstag trifft sich eine Gruppe von Frauen in Tegernbach zum Golfspielen. In Dreiergruppen aufgeteilt laufen sie etwa vier Stunden über den Platz und spielen sich von Loch zu Loch. Für die Spielerinnen geht es dabei um mehr als nur Gewinnen. Sie erzählen, warum sie von Anfang an von der Sportart fasziniert waren.

Auf einem Firmenevent nahm Christina Stadelmeier zum ersten Mal einen Golfschläger in die Hand und wollte seitdem nicht mehr loslassen. "Ich war sofort Feuer und Flamme fürs Golfen", erinnert sich die Frau aus Stadtbergen. Freundin und Mitgolferin Jutta Wiegleb aus Mering kennt das nur zu gut. "Das ist das berühmte Suchtvirus Golf", sagt sie und lacht. Sie beide waren von dem Sport augenblicklich begeistert. "Man kann alleine spielen, aber auch in der Gruppe, das ist gut", sagt Stadelmeier. Wenn man auf dem Platz sei, wolle man es sich aber vor allem selbst beweisen, so Wiegleb.

Golfen ist mehr als nur Spazierengehen

Golf kann auch in Gruppen - sogenannten Flights - mit bis zu vier Personen gespielt werden. Foto: Bianca Dimarsico

Eine Runde auf dem Platz mit 18 Löchern dauert um die vier Stunden. Die Spielerinnen und Spieler legen dabei etwa zehn Kilometer zurück, zu Fuß oder mit einem Cart. Die beiden Golfspielerinnen sind lieber zu Fuß unterwegs. "Wenn man so auf den Ball zuläuft, ist das irgendwie ein anderes Gefühl als mit dem Wagen", findet Stadelmeier. Die beiden Frauen glauben, dass Golf eine unterschätzte Sportart ist. "Man stellt es sich viel leichter vor. Aber es ist wirklich Sport, bei dem man sich auch wahnsinnig konzentrieren muss. Viele denken, es ist einfach ein bisschen Spazierengehen", erzählt Wiegleb. "Jeder Millimeter, um den man den Schläger bewegt, verändert die Flugrichtung des Balles", erklärt Stadelmeier.

Das Schlagen des Balles sei ein großer Teil der Faszination. "Dieses Gefühl, wenn man den Ball gut trifft und er einfach fliegt, ist toll", schwärmt Stadelmeier. Jeder, der schon mal einen Golfschläger in der Hand hatte, kenne das Gefühl. Natürlich freue man sich besonders, wenn es gut läuft. Doch es gehört noch mehr dazu. "Die menschliche Komponente ist zentral. Die Gemeinschaft, die man hier findet, ist wirklich schön", erzählt Wiegleb. Nach einer Runde treffen sich die Frauen im Clubrestaurant und lassen den Tag mit einem guten Essen oder einem Glas Wein ausklingen. "Das gehört einfach dazu", meinen sie. Zusammen verarbeite man so gute und schlechte Spiele.

Am Samstag ist im Golfclub Tegernbach Tag der offenen Tür

Mit ihrem Hobby unterstützen sie jede Saison außerdem einen guten Zweck. "Wir überlegen uns jede Woche kleine Spiele und Wettbewerbe. Wer verliert, muss eine Spende dalassen. Am Ende der Saison wird das Geld einer sozialen Einrichtung übergeben", erzählt Stadelmeier.

Am Samstag, 30. April, von 13. bis 17.30 Uhr veranstaltet der Golfclub Tegernbach einen Tag der offenen Tür. Jeder und jede, ob mit oder ohne Vorerfahrung, kann kommen und sich kostenlos an der Sportart probieren. Hierfür gibt es einen extra Übungsbereich, wo auch Trainer vor Ort sein werden.