Tenns

vor 17 Min.

Favoriten scheitern knapp: Oswald/Höß gewinnen Mixed-Meisterschaft

Plus Die Tennis-Landkreismeisterschaften im Mixed gehen mit Verspätung zu Ende. Im Finale setzt sich ein Duo aus Unterzeitlbach/Sielenbach gegen Mering durch.

Von Johann Eibl

Am ersten Juni-Wochenende wurde der Sportkalender in ungewöhnlich heftiger Weise ausgedünnt. Das triste Wetter mit heftigem Regen ließ so manche Veranstaltung platzen. Der TC Dasing dagegen, der die Kreismeisterschaften im Tennis der Mixed-Konkurrenz austrug, ließ sich von den ausgesprochen widrigen Umständen kaum beeindrucken, sondern zog die Titelkämpfe durch. Mit zwei Einschränkungen: Eine Partie musste vom Freien in die Halle verlegt werden und das Finale konnte erst mit einiger Verspätung am Mittwochabend über die Bühne gehen. Dabei setzte sich das Duo Theresa Höß ( TSV Sielenbach) und Robert Oswald (TC Unterzeitlbach) mit 7:6 und 7:6 gegen Florian Deiml und Karin Grosse (beide TC Mering) durch. Das Siegerpaar tauchte in der Setzliste auf Platz zwei auf, die Verlierer auf Rang eins.

Tennis: TC Dasing feiert 40-jähriges Bestehen

Bereits am Donnerstag ging es los auf das Anlage des TC Dasing, da war die Welt in puncto Regen noch weitgehend in Ordnung. Bei der Fortsetzung des Turniers am Sonntag war es enorm wichtig, dass sich die Plätze in einem sehr guten Zustand befanden. "Ich hatte bereits die Halle reserviert", berichtet Walter Korutschka, der Zweite Vorsitzende des TC Dasing. Doch diese Vorsichtsmaßnahme erwies sich als nicht notwendig. Der Turnierverantwortliche stellte in seiner Bilanz fest, dass alle angekündigten Spielerinnen und Spieler nach Dasing gekommen waren: "Die waren sehr zufrieden. Hat super geklappt." Und nicht zuletzt darum wird der Verein im nächsten Jahr erneut als Ausrichter auf Landkreisebene in Aktion treten, ob wieder im Mixed oder für die Jugendlichen, das wird sich erst im Oktober entscheiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen