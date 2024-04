Friedberg

09:21 Uhr

Er pendelt zwischen LA und der Heimat: Ein Oscar-Preisträger aus Friedberg

Plus Für den Softwareentwickler Thomas Ganshorn listet Google über 500.000 Einträge auf. Seine Programme für filmische Effekte haben ihm höchste Preise eingetragen.

Von Daniela Egert

And the Oscar goes to ... Friedberg! So könnte man den Erfolg des tief mit seiner Arbeit verwurzelten Thomas Ganshorn zusammenfassen. Unsichtbar zieht er bei Blockbustern aus dem Hintergrund heraus die Fäden. Oft, wenn spezielle Technik gefragt ist, steckt er dahinter: Wenn sich Meereswogen zu einer unüberwindlichen Mauer auftürmen; wenn gigantische Flächenbrände über den Bildschirm auf das Kinopublikum zuwabern. Oder wenn ganze Städte plötzlich haltlos in sich zusammenbrechen. Die heiß begehrte Auszeichnung aus Hollywood hat er – für den Bereich visuelle Effekte – 2007 gewonnen. „Ein schönes Blatt Papier“, wie er dazu locker meint. Diesen Februar zeichnete ihn die Branchenvereinigung „VES“ aus, der 46-Jährige wartet gerade auf das Eintreffen der Trophäe.

Die von dem brillanten Tüftler kreierte Technik nennt sich „Volumetric Capture“. Ganshorn, Sohn eines Eisenbahners und einer Kindergärtnerin, steht in seinem Homeoffice und versucht, diese Software für Laien zu erklären: „200 Kameras nehmen den Schauspieler von allen Seiten auf. Aus all diesen Videos erzeugen wir ein 3-D-Modell. Der Regisseur kann für die Szene jeden beliebigen Winkel auswählen, ohne dass die Einstellung jedes Mal neu gedreht werden muss.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

