Kreis Fürstenfeldbruck

vor 33 Min.

Schwerer Verkehrsunfall: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Bei Schöngeising kommt es am Sonntag zu einem Unfall mit einer Motorradgruppe. Ein Fahrer stirbt an der Unfallstelle, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr.

Am Sonntag hat sich bei Schöngeising (Landkreis Fürstenfeldbruck) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 28-jähriger Motorradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen, ein 21-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Laut Polizei fuhr eine fünfköpfige Motorradgruppe auf der Kreisstraße FFB 7 von Fürstenfeldbruck kommend in Richtung Schöngeising. Gegen 14 Uhr überholte die Gruppe einen vor sich fahrenden Opel. Nach dem Wiedereinscheren kam ein 21-jähriger Motorradfahrer aus noch nicht geklärten Gründen in den Gegenverkehr und prallte gegen die vordere linke Seite eines entgegenkommenden BMWs. Im Anschluss kam es zu einer weiteren Kollision mit einem 28-Jährigen aus der Motorradgruppe. Ein Motorradfahrer aus Mammendorf schwebt weiter in Lebensgefahr Durch den Aufprall kamen die beiden Motorradfahrer zu Sturz. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der 28-Jährige aus Emmering noch an der Unfallstelle. Der 21-Jährige aus Mammendorf wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Münchner Klinik geflogen. Bei dem Unfall wurden noch weitere Beteiligte verletzt, jedoch nur leicht. Ein 30-jähriger Olchinger aus der Motorradgruppe konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte ebenfalls, ein weiterer Fahrer wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht an der Hand verletzt. Auch die beiden Insassen des entgegenkommenden BMWs wurden leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten sowie die Motorradgruppe wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Staatsanwaltschaft München ordnete unter anderem ein unfallanalytisches Gutachten an. Nachdem die Fahrbahn gereinigt wurde, konnte die FFB 7 um 18.50 Uhr wieder freigegeben werden. (AZ)

