Wie die Polizei Friedberg am Wochenende mitteilt, haben Unbekannte am Donnerstag in der Zeit von 12 bis 18.15 Uhr in der Kirche St. Stephan in Kissing Opferlichter umgeworfen und ausliegende Prospekte umhergeworfen. Des Weiteren wurde mit Kerzenwachs ein Hakenkreuz auf eine Kirchbank gezeichnet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323/1710 entgegengenommen. (AZ)

