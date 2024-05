Vermisste Frau nach zwei Jahren gefunden

2022 brach die Frau zu einer Pilgerreise auf. In Mittelstetten im Landkreis Fürstenfeldbruck fand sie die Polizei.

Seit zwei Jahren wurde eine 67-jährige Frau aus dem Raum Münster in Nordrhein-Westfalen von ihren Angehörigen vermisst. Am vorletzten Samstag, gegen 13.40 Uhr, entdeckte eine Streife der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck die Frau, die auf der B2 bei Mittelstetten zu Fuß unterwegs war. Sie trug einen großen Rucksack. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass die Frau seit fast zwei Jahren als vermisst gemeldet ist. Sie ging damals Hals- über Kopf auf Pilgerreise und gab nur ihrer Vermieterin Bescheid. Seitdem fehlte jeglicher Kontakt. Ihre Söhne wurden verständigt und freuten sich über das „Lebenszeichen“ und dass ihre Mutter wohlauf war. Einen persönlichen Kontakt am Telefon mit den Söhnen lehnte die 67-Jährige jedoch ab, da sie sich ohnehin auf dem Heimweg befinde. (AZ)