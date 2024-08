Tal Balshai beim Friedberger Musiksommer: Einblick in die Welt eines Virtuosen

Seit über 20 Jahren engagieren Sie sich im Friedberger Musiksommer – was verbindet Sie mit dem Festival?

TAL BALSHAI: (lacht) 20 Jahre Friedberger Musiksommer verbinden mich mit dem Festival. Im Laufe der Jahre habe ich tolle Erlebnisse gehabt, tolle Konzerte, tolle Menschen kennengelernt, tolle Abende erlebt. All das und noch viel mehr verbindet mich mit dem Festival.

Beim Jazz-Konzert 2006 im Schloss haben Sie erstmals mit Angela Denoke zusammengearbeitet – das war für Sie ja auch eine entscheidende Begegnung…damals ist etwas entstanden.

BALSHAI: Ja, das kann man wohl sagen. Wir haben großartige Konzerte zusammen entwickelt, schöne Konzertreisen erlebt. Aber darüber hinaus auf einer privaten Ebene, sind Angela Denoke und ich sehr gute Freunde geworden. Wir treffen uns privat, telefonieren oft und sind zu einer Art Familie zusammengewachsen. Diese Bereicherung in meinem Leben verdanke ich dem Friedberg Musiksommer.

In diesem Jahr kommt Angela Denoke zum vierten Mal nach Friedberg, obwohl sie mittlerweile auch sehr erfolgreich als Opern-Regisseurin tätig ist. Wie haben Sie es geschafft, dass sie wieder mal Jazz macht?

BALSHAI: Angela Denoke ist für alle Musikstile offen und begeisterungsfähig. Natürlich hat sie die Tätigkeiten, die sie zum Weltstar gemacht haben und sie weiterhin in der Opernwelt zu dem machen, was sie ist. Die Musik, die wir für unsere Konzerte aussuchen, ist sehr oft eine Gratwanderung zwischen den Welten der Klassik oder neuen Klassik und Unterhaltungsmusik. Kurt Weill sagte mal, es gibt nur gute Musik und schlechte Musik, andere Kategorien kenn‘ ich nicht. Mit dieser Aussage kann ich mich sehr gut identifizieren, und ich glaube, Angela Denoke auch.

Eigens für Angela Denoke haben Sie Stücke arrangiert – was ist Ihnen beiden da wichtig?

BALSHAI: Uns ist bei der Wahl der Lieder und bei der Gestaltung der Arrangements fürs Konzert wichtig, dass die Lieder zu Angela Denoke und ihrer Stimme passen. Da ich Angela Denoke schon so lange und gut kenne, versuche ich, schon eine Vorauswahl zu treffen und bei den Arrangements bestimmte Elemente zu integrieren, die ich glaube, dass sie Ihrem Charakter gut passen könnten. Doch das letzte Wort hat natürlich immer Frau Denoke. (lacht)

Auch für das Kinderkonzert sind Sie immer sehr kreativ, was motiviert Sie da jedes Mal aufs Neue?

BALSHAI: Das Kinderpublikum ist sehr direkt. Wenn etwas einem Kind nicht gefällt, dann hört man es sofort. Man darf nicht rumsuchen oder Musik spielen, die nicht sofort packt. Die Tatsache, dass ich selbst drei (mittlerweile große) Kinder habe und dass ich viele junge Klavierschüler habe, hilft mir, mich in die Rolle des Publikums zu versetzen. Natürlich bespreche ich auch alles mit Michal Friedlander, denn sie hat diese Reihe kreiert und ist entscheidend in der Gestaltung des Konzerts und die Auswahl der Musik für das Konzert.

Worauf freuen Sie sich besonders heuer?

BALSHAI: Ich freue mich besonders auf ein Kennenlernen mit Biboul Darouiche, ein Percussionist aus Kamerun, der in München wohnt. Er kommt zum ersten Mal nach Friedberg. Ich freue mich auf die instrumentalen Arrangements im Konzert. Ich habe letztes Jahr nur die Arrangements für die Gesangsstücke geschrieben. Dieses Jahr ist für mich das erste Jahr, in dem ich die gesamte Gestaltung der Musik und der Arrangements mache. Ich hoffe sehr, dass meine Ideen dem Friedberger Publikum gefallen werden.

Zur Person: Tal Balshai, geboren 1969 in Jerusalem, studierte klassisches und Jazz-Klavier in Jerusalem, Berlin, New-York und Tonmeister in Berlin. Als Pianist und Begleiter trat er u.a. in der Mailänder Scala, den Staatsopern von Hamburg, Berlin und Wien, im Teatro Real in Madrid und anlässlich der Festspiele in Salzburg auf. Er ist ein langjähriger Begleiter und Arrangeur von Angela Denoke und Dagmar Manzel. Seine Orchester-Arrangements wurden aufgeführt u.a. von der Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann, das Tonkünstlerorchester unter J. Jones, Staatskapelle Halle unter Karl-Heinz Steffens. Tal Balshai komponiert und bringt zur Aufführung Musik für Film und Theater, er vertont Gedichte, schreibt eigene Lieder und Instrumentalmusik. Er lebt mit Frau und drei Kindern in Berlin.

Kartenreservierungen: Telefon 0821/609299 oder E-Mail: info@friedberger-musiksommer.de, www.friedberger-musiksommer.de