Wenn das Hobby zum Beruf wird: So ist die Arbeit als Volleyball-Landestrainer

Plus Christian Hurler war Spieler und Trainer bei den Volleyballern des TSV Friedberg. Mittlerweile arbeitet er für den Verband und erfüllt sich so seinen Traum.

Von Sebastian Richly

Viele Jahre ging Christian Hurler für die Volleyballer des TSV Friedberg ans Netz. Der gelernte Libero war auf nahezu jeder Position für die Herzogstädter im Einsatz und zwischenzeitlich auch als Spielertrainer in der Verantwortung. Vor anderthalb Jahren kam das Aus. Doch nicht wie bei anderen stoppte eine schwere Verletzung die Karriere des Sportlers, vielmehr war es ein Jobangebot. Denn der bayerische Volleyball-Verband unterbreitete ihm den Posten des Landestrainers. Nach kurzer Bedenkzeit sagte der Friedberger zu. So sieht der Alltag des 31-Jährigen aus.

Der Friedberger Christian Hurler ist seit rund einem Jahr bayerischer Landestrainer. Foto: Klaus Hirsch

Christian Hurler ist oft unterwegs als Landestrainer. „Ich schaue mir natürlich viele Jugendwettkämpfe an, arbeite aber auch eng mit den Vereinen zusammen. Es kann schon einmal sein, dass ich länger nicht zu Hause bin“, erzählt der Volleyballtrainer, der in Königsbrunn mit dem Sport angefangen hat. Hurler stammt aus einer Volleyballfamilie: Seine Brüder Alex und Michael waren bzw. sind noch beim TSV Friedberg aktiv. Michael Hurler ist Kapitän der Drittligamannschaft. Viele Jahre spielten die Hurler-Brüder gemeinsam in der Herzogstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

