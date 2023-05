Wer meistert mit seinem Auto den Parcours fehlerfrei?

Der Motorsportclub Mering veranstaltet mit Unterstützung des OMC Mering ein Pkw-Turnier. Auch Neulinge gehen an den Start.

Schon seit vielen Jahren führt der Motorsportclub Mering ein jährliches Pkw-Turnier durch. Früher besser unter dem Namen "Geschicklichkeitsturnier" bekannt, hat es sich gewandelt und ist nun eindeutig in der Sparte Motorsport einzuordnen.

Parkpiepser sind in Mering überflüssig

Beim Pkw-Turniersport ist ein vorgegebener Parcours möglichst schnell und fehlerfrei mit dem eigenen Auto zu absolvieren. Aufgaben wie Slalom vorwärts und rückwärts, Einparken oder Halten vor einem Hindernis mit einem bestimmten Abstand des Fahrzeuges sind für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichermaßen spannend und fördern den sicheren Umgang mit dem Fahrzeug. Parkpiepser sind bei dem geforderten Maximalabstand von 15 Zentimetern für eine Null-Fehlerwertung völlig überflüssig.

Gestartet wurde in verschiedenen Leistungsgruppen. In der Gruppe der erfahrenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielte neben den Parcoursfehlern auch die gefahrene Zeit eine Rolle. Für die Neueinsteiger in der Gruppe C wurde hingegen nur die Fehlerzahl ohne Fahrzeit gewertet.

Die Motorisierung des Fahrzeuges war ebenfalls nicht entscheidend, da der Pkw-Turniersport nicht auf Höchstgeschwindigkeiten abzielt. Alle Aufgaben wurden nach der aktuellen Fassung der ADAC-Maßtabelle für jeden Pkw individuell eingestellt. Der Insiginia-Sportstourer-Lenker bekam demnach eine über sieben Meter lange Parklücke, die Fahrerin des Toyota Aygo hingegen musste sich mit knapp 5,50 Meter begnügen. Die Chancengleichheit der Starter wurde somit weitestgehend gewahrt.

Anstatt der im Motorsport sonst üblichen Sportlizenz waren für die Teilnahme am Meringer Turnier neben einer geringen Startgebühr lediglich ein für den Straßenverkehr zugelassener Pkw und der entsprechende Führerschein notwendig.

Am Vormittag gingen die Profifahrer in zwei Durchgängen an den Start. Erwartungsgemäß dominierten auf dem Siegertreppchen die Fahrer aus Württemberg vom AMC Mittlerer Neckar mit Rolf Oswald auf dem ersten und Marcel Drewes auf dem zweiten Platz sowie Ralf Müller vom MSC Grötzingen auf dem dritten Platz. Im zweiten Lauf sicherte sich wieder Rolf Oswald den ersten Rang, dicht gefolgt von Thomas Grambitter vom Ilvesheimer Motorsportclub und Ralf Müller aus Grötzingen. Die Meringer Fahrer mit Ines Schmitt und Matthias Schmitt reihten sich jeweils auf den Plätzen sieben und acht ein.

Das sind die Meringer Marktmeister

Der Nachmittag war den Gelegenheitsfahrern und allen, die den Turniersport einmal ausprobieren wollten, vorbehalten. In der Gruppe B waren die drei Siegerplätze in beiden Durchgängen, mit Pasquale Panettiere auf ersten Platz, Sepp Schmitt auf dem zweiten (beide MC Mering) und Martin Berschneider auf dem dritten Platz. Rudi Resch vom RKV Lomersheim und damit einziger auswärtiger Starter in dieser Gruppe, platzierte sich auf dem sechsten Platz. Mit Veronika und Martin Unterkirchner stellten sich in der Gruppe C zwei absolute Turnierneulinge den Aufgaben. Beide absolvierten den Parcours mit viel Talent und wechselten sich in beiden Läufen mit der Platzierung ab.

Die Marktmeisterschaft konnten Ines Schmitt und Dominik Farny für sich entscheiden. Beide bekamen von Merings Bürgermeister Florian Mayer jeweils einen Einkaufsgutschein von Mering Aktuell überreicht. Gewertet wurden die Turnierergebnisse ebenfalls für die bayerische Turniersport-Meisterschaft und die Meisterschaft der Nord- und Südbayerischen Pkw-Turnierfahrer.

Die kompletten Ergebnislisten sind auf der Homepage des Vereins unter www.mc-mering.de zu sehen.