Eishockey

18:01 Uhr

Auf den Spuren der Idole: Warum vier junge Friedberger in Königsbrunn spielen

Plus Eishockey spielt im Landkreis Aichach-Friedberg nicht die erste Geige. Deshalb mischen vier Friedberger Talente die Nachwuchsabteilung des EV Königsbrunn auf.

Von Philipp Holzhey

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es keinen Eishockeyverein. Deshalb gehen vier junge Friedberger ihrem Hobby in der Nachwuchsabteilung des EV Königsbrunn nach. Alle vier träumen von der großen Karriere als Profi, auch wenn sie schon realistisch einschätzen können, dass das vermutlich sehr schwer werden wird. Spaß macht es ihnen aber allemal auf den Schlittschuhen zu stehen und mit ihren Trainern am eigenen Können zu feilen. Das Quartett kannte sich zum Teil bereits vom Fußball oder aus der Schule. Wie die Nachwuchsspieler zum Eishockey gekommen sind und welche Gemeinsamkeiten sie schon heute mit ihren Idolen in Nordamerika haben.

Vier Friedberger Eishockey-Cracks mischen im Nachwuchs des EV Königsbrunn mit. V.l. Felix Schnabel (8), Benjamin Eckardt (10), Kilian Bolleininger (10) und Tomi Koren (10). Foto: Philipp Holzhey

Mit Benjamin Eckardt, Kilian Bolleininger, Tomi Koren (alle zehn Jahre alt) und dem achtjährigen Felix Schnabel spielen gleich vier Friedberger Talente in der U9 und der U11 der Königsbrunner Pinguine. Schnabel hat bereits im Alter von drei Jahren mit dem Eishockey begonnen - damals noch im Nachwuchs der Augsburger Panther. Zum Eishockey ist er durch seinen Vater gekommen. Der spielt selbst noch aktiv bei den Oldies der EG Woodstocks Augsburg in Haunstetten. "Bei den Panthern waren die Trainer zwar nett, aber ansonsten hat es mir dort nicht so gut gefallen", erinnert er sich. Als sogenannter "Hochtrainierer" darf er, wohl auch wegen seiner vorherigen Ausbildung im AEV-Nachwuchs, als einer von Wenigen trotz seiner erst acht Jahre schon bei der U11 mittrainieren.

