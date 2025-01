Zehn Wellensittiche warten im Tierheim LechArche auf ein neues Zuhause

Im Tierheim LechArche in Derching freuen sich zehn Wellensittiche auf ein neues Zuhause. Alle Vögel sind ausgewachsen, gesund und bereits beringt. Sie imponieren mit ihrem farbenfrohen Federkleid, das von zitronengelb und kiwigrün bis himmelblau schillert. Nicht nur ihr faszinierendes Aussehen, sondern auch ihr neugieriges, fröhliches und verspieltes Gemüt bereitet wahre Freude beim Beobachten der kleinen Flugkünstler.

Das ist für die Vogelhaltung notwendig

In ihrem Heimatland Australien leben Wellensittiche in großen Schwärmen. Allein leben können sie nicht. Daher werden die Wellsittiche nur im Doppelpack, am liebsten aber in größeren Gruppen vermittelt.

In ihrem neuen Zuhause sollte den Wellensittichen eine große Voliere zur Verfügung stehen – je größer, desto besser. Die Wellensittiche benötigen täglich Freiflug, gerne auch mehrmals am Tag. Das Zimmer, in dem die Vögel untergebracht sind, sollte daher entsprechend gesichert sein. Also keine Ventilatoren, offene Fenster oder andere Möglichkeiten, um auszubüxen oder sich zu verletzen. Um ihrem verspielten Gemüt gerecht zu werden, freuen sich die Wellensittiche über Spielzeug, wie Äste, Zweige oder leere Toilettenpapier-Rollen. Ebenso wie über Sitzstangen in unterschiedlichen Höhen und Längen. Außerdem vergnügen sich Wellensittiche gerne im Sand und baden darin. Was ihre Ernährung anbelangt, sollte diese artgerecht und abwechslungsreich sein. Vor allem Salat und Gurke knabbern sie sehr gerne.

Icon Vergrößern Wellensittiche sind keine Einzelgänger und werden deshalb im Tierheim LechArche gerne in größeren Gruppen abgegeben. Foto: Natalie Gauggel Icon Schließen Schließen Wellensittiche sind keine Einzelgänger und werden deshalb im Tierheim LechArche gerne in größeren Gruppen abgegeben. Foto: Natalie Gauggel

Wer den Wellensittich-Damen und -Herren ein neues Zuhause geben möchte, kann sich im Tierheim LechArche melden.

Das Kaninchen-Geschwisterpaar Candy und Marshmallow, das vergangene Woche vorgestellt wurde, wartet immer noch auf ein neues Zuhause.

Kontakt: Tierheim LechArche, Telefonnummer: 0821/ 4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de.