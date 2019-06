vor 4 Min.

Beate Sander: „So habe ich aus 30.000 Euro eine Million gemacht“

Beate Sander aus Neu-Ulm ist in Deutschland als „Aktienoma“ bekannt. Im Gespräch erklärt die 81-jährige Ex-Lehrerin, wie man an der Börse Erfolg haben kann

Von Oliver Helmstädter

Frau Sander, warum sollten ausgerechnet Senioren in Aktien investieren?

Beate Sander: Der demografische Wandel lässt im Grunde keine andere Wahl. Es wäre doch ein Jammer, wenn man durch die längere Lebenserwartung 25 Jahre Rente bezieht und dann zu wenig Geld hat, die viele Freizeit zu genießen. Jeder sollte sich so früh wie möglich unbedingt um den Vermögensaufbau kümmern. Aber besser spät als gar nicht. Viel hat sich geändert: Ich habe eine Zeit erlebt, da bekam man für ein Vierteljahr Festgeld 10,5 Prozent Zinsen. Da brauchte man nicht unbedingt Aktien.

Viele Menschen haben Scheu vor Aktien, was raten Sie gerade älteren Menschen ohne große Erfahrung, die dennoch den Schritt in den Aktienmarkt wagen wollen?

Sander: Einzelaktien würde ich Einsteigern ohne gute Beratung nicht sofort empfehlen. Gerade wenn man nur wenig Geld und Angst hat. Die meisten Deutschen sind nun mal Angsthasen. Dann empfehle ich Indexfonds. Die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded Funds.

Warum?

Sander: Wenn man sich ein paar Aktien aussucht, kann man bei wenig Wissen und Pech scheitern. In einem ETF sind genauso viele Aktien enthalten wie in dem Index, zum Beispiel dem Dax mit 30 Titeln. Das entspricht meinem Motto: „Breit gestreut – nie bereut.“ Damit kann man zwar nicht so viel Gewinn machen wie mit einzelnen Aktien. Aber pro Jahr sind im Schnitt fünf bis acht Prozent Gewinn möglich. Breit gestreut heißt nicht, in lediglich drei Titel zu investieren. Sondern mindestens in eine zweistellige Anzahl. Dann kann man darauf bauen – da gibt es etliche Untersuchungen –, dass man mit einer breit gestreuten Langzeitanlage von mindestens 14 Jahren immer Gewinne macht.

Börsenguru Warren Buffett sagt: „Kaufe nur das, was du kennst, magst und verstehst.“

Sander: Das sehe ich auch so. Ich kaufe nicht, ohne mich gründlich zu informieren. Das ist das A und O. Da gehört eine gewisse Lernfähigkeit dazu. Ich lese viel – Print und Internet. Grundsätzlich kaufe ich nur das, was ich für immer behalten will. Ich mache bei meinen „Kursraketen“ nur Teilverkäufe; denn meine besten Rennpferde bleiben im Stall.

Was sind denn Ihre besten Rennpferde?

Sander: Beispielsweise Nemetschek. Den Wert aus dem TecDax habe ich vor über einem Jahrzehnt für 3,80 Euro gekauft, später noch welche dazugekauft für vier Euro. Jetzt steht die Aktie bei 140 Euro. Das sind über 3000 Prozent Kursgewinn. Bei Sartorius, die heute 185 Euro kosten, stieg ich zu 5,60 Euro ein. Da ist der Kursgewinn ähnlich hoch.

Neben Rennpferden sollen Sie auch Einhörner besitzen?

Sander: Für mich sind Einhörner junge, heranwachsende Unternehmen, die schnell Gewinn machen. Ein Beispiel: Varta – man kennt die Firma von dicken fetten Autobatterien. Aber jetzt ist die Firma groß geworden durch Knopfzellen für Hörgeräte und wieder aufladbare Batterien für kabelloses Musikhören und Unterhaltungselektronik. Das ist ein Zukunftsmarkt durch den demografischen Wandel. Im Alter lässt das Hörvermögen nach. In anderthalb Jahren nach dem Börsengang habe ich einen Kursgewinn von 300 Prozent gemacht. Wo haben Sie denn sonst noch so etwas? Ich nenne da HypoPort, AMD, Carl Zeiss Meditec, Mensch & Maschine, Eckart & Ziegler sowie Paypal. Das sind für mich Einhörner, weil schnell hohe Umsätze und Erträge erwirtschaftet werden. Nicht so wie Uber, der Vermittlungsdienstleister zur Personenbeförderung. Das ist für mich ein überschuldeter Großkonzern, der Riesenverluste macht. Wenn Sie viele Titel haben, ist die Chance groß, dass ein paar Einhörner mit dabei sind.

Was war Ihre erste Aktie?

Sander: Die Deutsche Telekom. Ich bin damit sehr zufrieden und gar nicht reingefallen, weil ich geduldig war. Über all die Jahre gab es rund fünf Prozent Dividende. Andere Anleger haben den Fehler gemacht und Aktien bei der nächsten Tranche mit über 60 Euro entschieden zu teuer erworben. Ich habe sie gekauft, als sie auf den Markt kam. Beim Crash 2008/2009 habe ich nachgekauft zu deutlich unter neun Euro.

Haben Sie Angst vor Börsen-Crashs?

Sander: Nein. Ein Crash ist gut für Leute mit Mut. Ich verkaufe dann einige wenige Aktien auf Jahres- oder Allzeithoch, um in andere, die tief gefallen sind, zu investieren. So habe ich aus 30.000 Euro eine Million gemacht. Niemals hätte das ohne den Crash 2008/2009 geklappt. Mein Depot finanziert sich immer selber: Ich habe immer Aktien auf Höchstständen. Mit Teilverkäufen investiere ich in Aktien, die gefallen sind. Und alle Dividenden lege ich fortlaufend wieder in Aktien an. Bei Aktien, die ich seit über zehn Jahren halte, können dies pro Jahr mehr als zehn Prozent Dividendenrendite sein, bei Freenet, Fuchs und Rational deutlich über 20 Prozent.

Besitzen Sie nur deutsche Aktien?

Sander: Nein. Natürlich nicht. Ich habe Aktien aus vielen Ländern wie USA und Russland.

Große oder kleine Unternehmen?

Sander: Darum geht es nicht. Es müssen gute Unternehmen sein. Ich habe vor Jahren etwa in Amazon investiert, als ich erkannte, dass das mehr als ein Buchladen ist. Hier wird Künstliche Intelligenz perfekt umgesetzt: von Supermärkten ohne Kassierer bis hin zur Robotik. Da vereint sich die ganze Technologiewelt. Gekauft habe ich die Aktie für 220 bis 240 Euro. Jetzt kosten sie 1600 bis 1700 Euro. Neben mehreren Zukäufen gab es auch zwei oder drei Teilverkäufe.

Sind Sie schon einmal reingefallen?

Sander: Klar. Das war für mich aber nie eine Katastrophe, weil ich immer über 100 Titel habe. Wenn ich wirklich reinfalle, verkaufe ich. Aber die hohen Gewinne durch Teilverkäufe und üppige Dividenden gleichen das mehr als nur aus.

Wie soll man die Börsenkarriere starten? Was raten Sie Anfängern?

Sander: Zuerst überlegen, ob ich Vertrauen zu meiner Bank habe. Wenn ich da schon jahrelang zufriedener Kunde bin, würde ich zu einem Berater gehen und mir ein Depot anlegen lassen.

Kein Online-Depot?

Sander: Das spart natürlich viele Gebühren und macht unabhängig. Aber man fängt ja auch nicht Tennis an, ohne einen Grundkurs zu buchen. Das ist überall so. Sich Grundwissen über Bücher aneignen, das Internet nutzen und sich von einem Bankberater helfen lassen, ist am Anfang dringend nötig. Danach ist online sehr vorteilhaft.

Worauf sollte man besonders achten?

Sander: Keine Bank empfiehlt ETFs, ich dagegen schon. Die Indexfonds sind bei Banken unbeliebt, weil der Verdienst zu gering ist. Banker bieten gern die Produkte an, mit denen sie am meisten verdienen. Und dafür habe ich Verständnis.

Was reizt Sie an der Börse?

Sander: Börse ist kein Kindergeburtstag. Das ist harte Arbeit, die aber Spaß macht und auch für Senioren goldrichtig ist. Der dauerhafte Urlaub ist am Anfang schön, wird aber schnell zur Routine. Und oft fehlt dafür auch das Geld. Die Börse öffnet eine neue Welt. Man bekommt Anregungen, lernt Gleichgesinnte kennen, kann sogar dadurch richtig reich werden.

Was machen Sie eigentlich mit Ihrem Geld?

Sander: Ich habe das Glück, dass ich zwei tüchtige Kinder und fünf wohlgeratene Enkel habe. Die unterstützte ich allmonatlich großzügig und helfe auch bei großen Anschaffungen, Hauskauf und so weiter.

Zur Person: Beate Sander, 81, gilt als „Börsenoma“. Die pensionierte Lehrerin, die bis zu ihrem 65. Geburtstag Vollzeit an der Realschule im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl unterrichtete, startete erst spät in ihrem Leben mit dem Aktienhandel, und zwar im Vorfeld der „Volksaktie“ Deutsche Telekom, die 1996 in den Handel kam. Sander rief eine Börsen-AG an der Schule ins Leben und erfand die erfolgreiche Hoch/Tief-Mutstrategie. Über 60 Sachbücher schrieb Sander im Laufe der Jahre.

