vor 48 Min.

Folie im Käse: Geriebener Gouda zurückgerufen

In bestimmten 200-Gramm-Packungen mit geriebenem Gouda, die bei Penny verkauft wurden, könnten Folienpartikel enthalten sein. Der Käse wurde auch in Bayern verkauft.

Da kleine Folienpartikel im Produkt nicht ausgeschlossen werden können, ruft die Firma Deutsches Milchkontor (DMK Group) vorsorglich bei Penny verkauften Gouda zurück. Es handelt sich um das Produkt "Penny Gouda 48% Fett i. Tr., gerieben, würzig mild 200g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 23.09.2020, wie die Firma am Donnerstagabend mitteilte. Das Produkt sei ausschließlich in Penny-Filialen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland verkauft worden. Verbraucher erhielten auch ohne Kassenbon-Vorlage ihr Geld zurück.

Noch nicht verkaufte Packungen wurden bereits aus dem Handel genommen. Das Unternehmen betont, dass Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen seien. Verbraucheranfragen beantwortet der DMK-Kundenservice telefonisch unter 0251/26567371 oder per E-Mail an kundenservice_dmk@convergys.de. (dpa)

