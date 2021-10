Internet und Technik

Kann man zu alt für einen Internettarif sein?

Plus Die Telekom verkauft Internet-Verträge mitunter direkt an der Haustür – allerdings nur an Menschen, die unter 80 sind. Was steckt dahinter?

Von Manuel Andre

Eine stabile und vor allem auch schnelle Internetverbindung war im ländlichen Raum lange Zeit reine Wunschvorstellung. Doch jetzt werden immer mehr Orte an das Glasfasernetz angeschlossen. Im Jahr 2020 etwa wurden nach Angaben der Telekom 600.000 Haushalte mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet. Seit diesem Jahr sollen etwa zwei Millionen weitere Haushalte jährlich dazukommen.

