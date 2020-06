13:52 Uhr

Mit diesem Trick entfernt man kleine Roststellen einfach

Aluminium bindet Rostpartikel, Cola wandelt Rost in Eisenphosphat. Wie man mit diesem Wissen Rost vom Rad wegbekommt. Unser Life-Hack zum Rost-Entfernen.

Von Michael Pohl

Wir haben es ausprobiert und es funktioniert tatsächlich. Mit einem Trick wird Cola tatsächlich seinem Ruf als Rostlöser für kleine Stellen gerecht. Wir kennen das: Wenn es wärmer wird, holen auch weniger hartgesottene Freizeitradler ihr Fahrrad aus dem Keller. Doch manches Exemplar hat über den Winter an Glanz verloren: An Gepäckträgern, Lenkern, verchromten Teilen wie der Gangschaltung oder Schrauben tauchen oft unerwünschte braune Stellen auf: Rost. Meist sind es nur minimale Stellen in der Schutzschicht, die ihn zum Blühen bringen oder Flugrost von außen legt sich nieder. Bevor man die Teile austauschen muss, empfiehlt sich das Hausmittel: Cola – egal welche Marke oder light.

Rost entfernen: Phosphorsäure in der Cola hilft über Nacht bei kleinen Rostflecken

Vermutlich war die erste Coca-Cola wegen der Koffeinauszüge recht bitter und der Sirup sollte lange haltbar sein, weshalb Erfinder John Stith Pemberton eine Menge Zucker in sein Gebräu kippte. Damit es schmeckt, braucht es zum Ausgleich Säure. Heute verwenden die Hersteller Phosphorsäure E338, die extrem niedrig konzentriert einen runden Geschmack liefert.

Tatsächlich ist Phosphorsäure ein Rostumwandler: Das braune Eisen-III-Oxid wird zu einer festeren, eher schwarzen Eisenphosphatschicht. Professionelle Rostumwandler haben eine sehr viel höhere Phosphorkonzentration als Cola. Bei minimal kleinen Stellen hilft oft der Softdrink, mit einem Spritzer Spülmittel, damit die Flüssigkeit leicht haftet. Wir tragen sie mit einer zerknüllten Alufolie auf und reiben damit den Rost ab. Aluminium bindet feine Rostpartikel. Das Colagemisch am besten über Nacht auf der Roststelle einwirken lassen.

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.

