vor 17 Min.

Mit diesem Trick werden Vasen und Flaschen schnell sauber

Viele kennen das Problem: Man möchte ein Flasche oder ein Einmachglas befüllen. Nur wie bekommt man die Gläser vorher überhaupt sauber? Hier ein sicherer Trick.

Von Michael Pohl

Wir haben es ausprobiert und es funktioniert tatsächlich: Mit einem Trick werden enge Vasen, bauchige Flaschen, Weindekanter und Einmachgläser schnell sauber. Wir kennen das: Wer Marmelade, Nugatcremes oder auch Sirup, Liköre oder Fruchtessig selber macht, hat oft Probleme, die leeren Flaschen oder Gläser von den Resten sauber zu bekommen. Auch in Dekantern bleiben oft Ränder vom Rotwein zurück, gegen die selbst eine Flaschenbürste wenig ausrichten kann. Und auch bei manchen Blumenvasen wird das Reinigen ohne Chemie zur Herausforderung.

Senfkörner helfen gegen schmutzige Flaschen und Vasen

Profis greifen bei den bauchigen Weindekantern zu Edelstahlkügelchen, wie sie sonst in industriell gefertigten Kugellagern ihren Dienst tun. Die als Reinigungshelfer angebotenen, drei Millimeter kleinen Kugeln werden mit Wasser in die Karaffe gefüllt und geschwenkt. Mit ihrem Gewicht rubbeln sie die Flecken weg und werden in ein Sieb abgegossen. Doch es gibt eine einfache natürliche Alternative, die fast noch besser funktioniert: Senfkörner.

Einfach ein bis zwei Teelöffel in eine schmutzige Vase, Flasche, das Glas oder den Dekanter geben. Maximal halb voll klares Wasser ohne Spülmittel auffüllen. Die Öffnung verschließen oder zuhalten. Und dann kräftig schütteln. Die wirbelnden Kügelchen reiben innen im Glas alle Schmutzreste weg. Ausschütten und noch mal mit etwas Spülmittel ausspülen. Sauber.

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.

Themen folgen