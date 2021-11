Tipps

vor 43 Min.

Praktische Tipps: Wie Sie sich gesünder ernähren können

Plus Zu viel Zucker kann zu Übergewicht führen, das ist bekannt. Aber hilft es, ihn durch Ahornsirup oder Honig zu ersetzen? Und leben Veganer wirklich gesünder?

Von Christine Fikentscher, Anja Schwengel-Exner und Andrea Danitschek

Der Stellenwert gesunder Ernährung ist in den vergangenen Jahren bei vielen Menschen gewachsen. Gerade zum Thema Zucker oder zu einer fleischlosen Ernährung bestehen aber noch viele Unsicherheiten und Fragen. Die Ernährungsberaterinnen Christine Fikentscher, Anja Schwengel-Exner und Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern haben dazu am Lesertelefon in dieser Woche Rat gegeben. Die zentralen Punkte finden Sie hier zum Nachlesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen