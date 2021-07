Wie lange reichen die Reisegrößen von Duschgel und Co. aus?

Oft nehmen Urlauber nur kleine Fläschchen Duschgel oder Shampoo mit. Für wie viele Tage sie ausreichen.

Weil inzwischen viele Fluggesellschaften extra Gebühren verlangen, wenn jemand mit einem großen Koffer in den Urlaub fliegen möchte, gibt es viele Reisende, die nur noch Handgepäck mitnehmen. Aber: Im Handgepäck darf man nach wie vor nur kleine Mengen Flüssigkeit mitführen. Wie die Bundespolizei erklärt, darf jeder Passagier einen durchsichtigen Ein-Liter-Beutel dabei haben. Dieser darf Behältnisse (höchstens zehn) mit einem Fassungsvermögen von höchstens 100 Milliliter enthalten.

Nach wie vielen Tagen ist eine kleine Flasche Shampoo leer?

Und deshalb passiert mir vor Kurzurlauben immer das Gleiche: Ich gehe in einen Drogeriemarkt und will mich mit Duschgel, Shampoo und Bodylotion im Kleinformat eindecken. Aber dann sehe ich die Minifläschchen und denke: Reicht mir das überhaupt? Komme ich damit aus oder muss ich dann im Urlaubsort etwas nachkaufen (womöglich noch eine mir völlig unbekannte Marke)? Damit es allen In-die-Ferien-Fliegern nicht so ergeht wie mir, folgt nun eine äußerst praktische Rechengrundlage.

Die europäische Kosmetikindustrie hat sich in einer europaweiten Untersuchung angeschaut, wie viel von welchem Produkt ein Mensch pro Anwendung ungefähr verbraucht. Die Experten sind zu folgenden Ergebnissen gekommen: Im Schnitt verwendet ein Erwachsener 20 Milliliter Duschgel, zehn Milliliter Shampoo, acht Milliliter Bodylotion und 18 Milliliter Sonnencreme. Für wie viele Tage ein Fläschchen Duschgel ausreicht, hängt also auch davon ab, wie groß das Fläschchen ist. Enthält es 100 Milliliter Flüssigkeit, könnte man damit statistisch gesehen fünf Mal duschen oder zehn Mal Haare waschen. Dann wäre die Packung leer. Das sind natürlich nur Mittelwerte – aber immerhin bieten sie ein bisschen Orientierung am Reisegrößen-Regal.

Mehr hilfreiche Informationen finden Sie hier in unserem Ratgeber zum Thema Reise.

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.