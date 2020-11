05:53 Uhr

Der neue Hilux: Toyota packt den Lifestyle auf die Pritsche

Toyota glaubt auch in Europa an einen markt für Pick-Ups - und macht mit dem neuen Hilux mächtig Eindruck. Der erste Test.

Von Rudolf Bögel

Toyota packt den Lifestyle auf die Pritsche: Aus dem hemdsärmeligen Gelände-Kumpel Hilux wird nach mehr als einem halben Jahrhundert und über 18 Millionen verkaufter Exemplare ein Gentleman der Straße. Denn laut Toyota-Marktforschung wächst das europäische Pick-Up-Segment bis 2023 um ein Drittel, besonders nachgefragt seien schicke Pritschenwagen mit mehr Leistung. Vielleicht hat sich Mercedes mit der X-Klasse dann doch zu schnell aus diesem Segment verabschiedet.

Der Toyota Hilux will „unbesiegbar“ sein

Das Top-Modell der Hilux-Reihe trägt den Anspruch von Toyota schon im Namen. Invincible, also unbesiegbar, heißt der Hilux mit dem besonders bulligen Markengesicht. Eine schon optische Kampfansage in Richtung Ford Ranger Raptor.

Auch bei der Leistung wollen die Japaner in dieser Liga mitspielen. 204 PS stecken in den neuen 2,8-Liter-Diesel. 54 mehr als im Vorgänger. Das reicht für eine Beschleunigung von 10,7 Sekunden von 0 auf 100. Fühlt sich aber stärker an dank eines Drehmoments von 500 Newtonmeter (Nm). Vor allem der größere Turbolader sorgt für mehr Musik im Motorgehäuse.

So viel verbraucht der neue Toyota Hilux

Zusammen mit dem Sechsgang-Automatik-Getriebe lässt sich der Invincible recht flott fahren. Auf der Autobahn donnert er sogar mit Tempo 180 vor sich hin. Natürlich erweisen sich die Brennkammern dann auch als besonders aufnahmefähig. Nach einem rund 50 Kilometer langen Autobahnstück stehen 11,4 Liter Verbrauch auf der Anzeige, nach knapp 200 Kilometern über Landstraßen liegt der Durchschnitt bei 10,4 Litern. Nicht wenig, aber schließlich ist der Pick-Up mit knapp 2,3 Tonnen Gewicht auch kein Federgewicht.

Toyota Hilux 2020: technische Daten

Spezifikation: Toyota Hilux 2,8 D, Double Cab (Invincible)

Hilux 2,8 D, Double Cab (Invincible) Länge / Breite / Höhe: 5,33 / 1,90 / 1,82 Meter

Motor: 2,8 Liter-Diesel

Hubraum: 2.755 ccm

max. Leistung: 204 PS bei 3.400 U/min

max. Drehmoment: 500 Nm zwischen 1600 und 2800 U/min

Stufenlose Sechsgang-Automatik, Allradantrieb

0-100 km/h: 10,7 Sekunden

Spitze: 175 km/h

Normverbrauch: 8,8 – 10,1 l Diesel

CO 2 -Emission: 233 – 266 g/km

-Emission: 233 – 266 g/km Laderaumabmessung Länge / Breite / Höhe: 1,53 / 1,54 / 0,48

Anhängelast: 3,5 t

Gewicht/ Zuladung: 2,36 / 1,06 t

Preis: ab 49.497 Euro

Apropos Federn. Auch beim Fahrwerk hat Toyota nachgelegt. Puristen müssen jetzt nicht gleich das Schlimmste befürchten. Der Hilux behält auch weiterhin sein Leiterrahmen-Fahrgestell. Verbessert wurden Dämpfer und Blattfedern. Schon fast komfortabel gleitet man damit über den Asphalt. Spurrillen bringen den langen Pritschenwagen kaum mehr aus dem Takt. Die Federung bügelt auch größere Schlaglöcher weg. Natürlich muss man am Lenkrad noch ordentlich werkeln, um die 5,33 Meter Stahl und Blech um die Kurven zu wuchten, aber auch das ist verglichen zum Vorgänger deutlich besser geworden.

Das Interieur des Toyota Hilux ist edler geworden

Wohlwollend ruht der Blick auf dem neuen Interieur. Kaum mehr eine Spur von grobschlächtiger Nutzfahrzeug-Optik. Hier und da glänzen schwarze Lack-Oberflächen, der Cockpit-Träger wirkt schmal und leicht, in der Mitte thront der 8 Zoll große Infotainment-Bildschirm wie ein edles Tablet. Wer will kann sein Handy jetzt sogar mit AppleCarPlay und Android verbinden. Gipfel des Lifestyles: Die neue 800 Watt starke Soundanlage. Schadet nciht, denn trotz besserer Dämmung ist es im Hilux immer noch laut. Aber JBL ist im Zweifelsfall lauter. Rudolf Bögel

