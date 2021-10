Mit viel Intelligenz unterwegs: Skoda Enyaq iV im Test

Skodas Elektro-Vorzeigefahrzeug Enyaq iV leistet sich kaum Schwächen. Der Test.

Das „Q“ tragen bei Skoda alle SUVs hinten im Namen. Vorne heißt das neueste Modell „Enya“, wohl ein irischer Mädchenname, der so viel wie „Quelle des Lebens“ bedeutet. Nett zu wissen. Viel interessanter ist aber: Was kann dieses Elektrofahrzeug?

Wuchtig, groß, elegant, das ist der erste Eindruck vom Skoda Enyak, wenn man vor ihm steht. Dabei hat er ähnliche Maßen wie der Oktavia, ist aber doch ganz anders; zum Beispiel beim Raumangebot: Der SUV bietet viel Platz, vorne wie hinten und einen bequemen Einstieg. Die Innenraumgestaltung wirkt hochwertig und gelungen, Hartplastik findet sich nur wenig. Der Fahrersitz schafft guten Seitenhalt und ist langstreckentauglich. Der Kofferraum ist geräumig und eben, falls man den variablen Ladeboden ordert.

Auch beim Fahrverhalten zeigt der Enyak keine Schwächen, wankt nicht und lässt sich, trotz des hohen Gewichts, gut um die Kurven dirigieren. Dass Elektroautos leise sind, ist fast normal. Der Enyak zeigt sich, auch auf der Autobahn, in dieser Disziplin aber besonders stark.

Die Motorleistung reicht völlig aus

Gut ist auch der intelligente Tempomat, der hinter einem Vorausfahrenden nicht nur beschleunigt und bremst, sondern zusätzlich mögliche Steckengeschwindigkeiten vorausberechnet und angemessen beispielsweise durch Kurven und Kreisverkehre leitet. 204 PS und 310 Newtonmeter sind nicht überragend, aber im Alltag vollkommen ausreichend.

So viel Strom braucht der Skoda Enyaq iV

Und wie steht es mit dem Verbrauch? In unseren Tests lag der, je nach Sensibilität am Gasfuß und Höchstgeschwindigkeit, zwischen 15 und 25 Kilowattstunden. Mit 16-17 kWh lässt sich der Enyaq über Land gut im Verkehr mitschwimmen. Zwischen 300 und 400 Kilometer Fahrstrecke sind mit einer „Tankfüllung“ bei einem 80 kW-Batteriepack also drin. Zu noch mehr Reichweite verhilft das flexible Rekuperationssystem, wenn man es intelligent nutzt, also vorausschauend fährt und, wenn möglich, „segelt“, also ohne bremsen und Antrieb rollen lässt.

Wer dann für 500 Euro Aufpreis eine höhere Ladegeschwindigkeit (125 kW) ordert, muss an einer Schnellladesäule (ab 150 kW) nur etwa eine Stunde für eine volle Batterieladung stehen; ein ordentlicher Wert. Was fehlt, ist ein Frunk, ein vorderer Kofferraum für die Ladekabel.

Technische Daten: Skoda Enyaq 80 iV

Skoda Enyaq 80 iV

Enyaq 80 iV Leistung 150 kW, 204 PS

Drehm. 310 Nm

Länge/B./H. 4,65/1,88/1,62 m

Leergewicht/Zul. 2190/522 kg

Anhängelast gebr. 1000 kg

Kofferraum 585 – 1710 l

0 – 100 km/h 8,5 s

Spitze 160 km/h

Normverbrauch 15,6 kWh/100km

Energieeffizienzklasse A+

Preis ab 43.950 Euro

Skoda ist mit dem Enyak ein komfortables Fahrzeug für die ganze Familie gelungen, das preislich und von der Innenausstattung interessant wirkt und zusätzlich ein paar Skoda-typische Features hat: Den Regenschirm in der Tür, den Eiskratzer im Kofferraumdeckel und und und.