Bahnstreik geht weiter: Wie lange gibt es heute Zugausfälle und Verspätungen?

Vom Bahnstreik heute am 8. Dezember 2023 sind Nahverkehr und Fernverkehr betroffen. Wie lange dauert der Warnstreik mit Zugausfällen und Verspätungen noch?

Pendlerinnen und Pendler aufgepasst: Es gibt wieder einen neuen Streik bei der Bahn. Nach den geplatzten Tarifverhandlungen hatte GDL-Chef Claus Weselsky bereits weitere Streiks angekündigt. Zunächst hatte er dafür verschiedene Termine genannt, die in Betracht kämen. Einen Streik an den Weihnachtsfeiertagen schloss er jedoch aus.

Am Mittwoch kündigte die GDL dann einen Bahnstreik für den 7. und 8. Dezember 2023 an. Hier erfahren Sie, bis wie viel Uhr heute noch gestreikt wird und worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.

Bahnstreik heute, 8. Dezember 2023: Wann wird gestreikt?

Die Gewerkschaft der Deutschen Lokführer (GDL) hatte am Donnerstag um 18 Uhr im Güterverkehr mit dem Streik zu begonnen. Ab 22 Uhr folgte dann auch der Personenverkehr. Und auch heute am Freitag, 8. Dezember 2023, geht der Streik weiter.

Warnstreik der GDL: Wie lange dauert der Bahnstreik?

Der Bahnstreik im Güter- und Personenverkehr soll bis um 22 Uhr am 8. Dezember 2023 dauern. Danach dauert es erfahrungsgemäß aber weiterhin eine Weile, bis sich der Verkehr wieder normalisiert.

Erst im November hatte die Gewerkschaft GDL zuletzt zu einem 20-stündigen Streik aufgerufen. Dabei kam es zu erheblichen Ausfällen von Zügen. Auch beim Bahnstreik im Dezember 2023 müssen die Fahrgäste mit sehr vielen Zugausfällen rechnen.

Noch während der Verhandlungen mit der Bahn hatte die GDL zuletzt ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung für unbefristete Streiks aufgerufen. Das Ergebnis soll Ende des Jahres bekannt gegeben werden. Sollten mindestens 75 Prozent der Teilnehmer dafür stimmen, könnte es zu unbefristeten Arbeitsniederlegungen kommen.

Bahnstreik aktuell: Welche Unternehmen werden ab Donnerstag bestreikt?

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, wurde der Streik von der GDL am Mittwochabend offiziell ausgerufen. "Zum Streik aufgerufen sind sämtliche Arbeitnehmer unter anderem in den Bereichen Fernverkehr und Regionalverkehr, ebenso die Mitarbeiter der S-Bahnen in Berlin und Hamburg", so die dpa.

GDL: Letzter Streik bei der DB für 2023

Die gute Nachricht für Fahrgäste: Das soll der letzte Bahnstreik im Jahr 2023 sein. GDL-Chef Claus Weselsky sagte bei MDR-aktuell: "Wir werden jetzt diese Streikaktion am Donnerstag und Freitag durchführen, und es ist für dieses Jahr die letzte." Bis zum 7. Januar seien keine weiteren Streiks geplant. Damit bleibt auch die Zeit an und um Weihnachten von einem Bahnstreik verschont.

Deutsche Bahn und GDL: Was fordert die Gewerkschaft in den Verhandlungen?

Die Forderungen der GDL lassen sich in drei Punkten beschreiben. Sie fordert...

...eine Lohnerhöhung um mindestens 555 Euro - bei gleichzeitiger Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden

eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro - für Auszubildende soll sie bei 1500 Euro liegen

eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um mindestens 324 Euro und eine Vereinheitlichung der Vergütung bei allen Eisenbahnen

Die Deutsche Bahn hat der GDL eine Lohnerhöhung um 11 Prozent und eine Inflationsausgleichsprämie angeboten. Knackpunkt in den Gesprächen ist aber vor allem die Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden. (mit dpa)