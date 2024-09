Hessen optimistisch bei Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Bis 2029 greift für alle vier Jahrgänge an Grundschulen ein Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze - Hessen sieht sich bei ihrem Ausbau laut Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) «voll im Plan». Der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden teilte der Christdemokrat mit: «Wir sehen uns beim bisherigen Ausbautempo gut auf die Umsetzung des Rechtsanspruchs vorbereitet.» Die Grünen-Opposition im Landtag äußerte Zweifel, ob Hessen die festgelegten Ziele erreichen wird.

Das Bildungsministerium bezifferte den Anteil der ganztägig arbeitenden Schulen in Hessen gegenwärtig mit 83 Prozent. Dabei liege diese Quote bei den mehr als 1.000 Grundschulen bei gut 74 Prozent und bei den rund 650 weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bei 94 Prozent. Es gibt etwa 1.800 öffentliche Schulen in Hessen - der Rest sind berufliche Bildungsstätten und Schulen für Erwachsene.

Hausaufgabenbetreuung und Malkurse

Der bundesweite Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze an Grundschulen soll stufenweise eingeführt werden. Los geht es im Schuljahr 2026/27 mit der ersten Klasse. Den Abschluss bildet die vierte Klasse 2029/30. Ein Ganztagsplatz an Grundschulen kann dem hessischen Bildungsministerium zufolge zum Beispiel bedeuten, dass nach dem Vormittagsunterricht Hausaufgabenbetreuung oder künstlerische und technische Kurse am Nachmittag folgen, auch mit externem Personal.

Die Grünen-Fraktion verwies kürzlich darauf, dass Minister Schwarz im Mai im Landtag von rund 33.000 Ganztagsplätzen gesprochen habe, die im vergangenen Schuljahr 2023/24 in Hessen noch gefehlt hätten, um den künftigen Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung an Grundschulen komplett zu erfüllen. Zugleich habe er voraussichtlich bis zu circa 11.000 weitere Plätze für das jetzige Schuljahr 2024/25 angekündigt, sich aber zu dessen Start nicht mehr zu dieser Zahl geäußert.

Noch 22.000 weitere Ganztagsplätze geplant

Das Bildungsministerium teilte nun der dpa mit, es seien tatsächlich rund 11.000 Plätze in dieser Zeitspanne hinzugekommen. Für die nächsten beiden Schuljahre 2025/26 und 2026/27 sollten ebenfalls jeweils etwa 11.000 Plätze ergänzt werden. Somit sei es realistisch, alle vorgegebenen Ziele zu erreichen.