Brückentage 2023: So können die Feiertage für mehr Urlaub genutzt werden

Das Jahr 2023 bietet deutlich mehr freie Tage, wie die beiden Jahre zuvor. Das sorgt auch dafür, dass die Brückentage 2023 vielversprechend sind. Ein Überblick.

Nach zwei eher mauen Jahren 2021 und 2022 bringt das Jahr 2023 für alle Angestellten wieder viele Möglichkeiten bei der Urlaubsplanung mit sich. Der Grund: Es fällt nur ein einziger Feiertag, der nicht grundlegend auf einen Sonntag terminiert ist, auf das Wochenende. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können davon profitieren und zahlreiche Feiertage als Brückentage nutzen.

Durch eine geschickte Vorplanung kann durch die Brückentage 2023 eine gute Kombination aus Feiertagen und Urlaubstagen geschaffen werden, welche viel freie Zeit am Stück herausholt. Wir zeigen, worauf es dabei ankommt und wann Brückentage genutzt werden können.

Brückentage 2023 im Januar

Neujahr 2023: Der Neujahrstag 2023 fällt auf einen Sonntag. Damit stellt der 1. Januar den einzigen nicht auf einen Wochentag terminierten Feiertag des Jahres dar, welcher auf das Wochenende fällt und damit ungünstig für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt.

Heilige drei Könige: Beim zweiten Feiertag des Jahres sieht es schon besser aus. Der 6. Januar fällt auf einen Freitag, was bedeutet, dass Angestellte schon ohne weiteres Zutun ein verlängertes Wochenende geschenkt bekommen.

Internationaler Frauentag 2023 in zwei Bundesländern

Am 8. März wird in zwei Bundesländern der Internationale Frauentag als offizieller Feiertag begangen. Das ist seit dem Jahr 2019 bereits in Berlin der Fall. Nun kommt auch Mecklenburg-Vorpommern hinzu. 2023 fällt der Feiertag auf einen Mittwoch. Wer sich ein besonders langes Wochenende mit fünf freien Tagen gönnen will, hat in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für zwei zusätzliche Urlaubstage dann also die Möglichkeit dazu.

Ostern 2023: Lange Osterferien mit vier Urlaubstagen

Die Feiertage um Ostern sind immer klar auf einen Wochentag definiert. Dadurch ergeben sich Chancen: Der Karfreitag fällt im Jahr 2023 auf den 7. April. Wer sich die vier Tage davor, oder die Tage 11., 12., 13. und 14. April freinimmt, der kommt mit vier Urlaubstagen effektiv auf zehn freie Tage. Lange Osterferien belasten das Urlaubskonto also wenig.

Brückentage 2023 nutzen: Möglichkeiten im Mai

Christi Himmelfahrt ermöglicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die klassische Option auf einen Brückentag. Der Feiertag wird am 18. Mai stattfinden, an einem Donnerstag. Wer sich den Freitag freinimmt, der kann sich auf ein langes Wochenende freuen. Am 29. Mai steht dann der Pfingstmontag an, der bereits das nächste lange Wochenende beschert.

Brückentage 2023 ausnutzen: Von Fronleichnam bis Allerheiligen

Die nächste Chancen auf einen Brückentag ermöglicht der Kalender 2023 um Fronleichnam. Der Feiertag fällt auf Donnerstag, den 8. Juni und bietet damit die Chance auf vier freie Tage am Stück mit einem Urlaubstag.

Selbiges Szenario bietet sich rund um die beiden folgenden Feiertage. Mariä Aufnahme in den Himmel (auch Mariä Himmelfahrt genannt) fällt auf den 15. August, einen Dienstag. Dieser Feiertag wird aber nicht in ganz Deutschland begangen, sondern vor allem in Regionen mit überwiegend katholischer Bevölkerung. Der Tag der Deutschen Einheit wird am 3. Oktober begangen, ebenfalls ein Dienstag. Allerheiligen 2023 fällt in der Folge auf Mittwoch, den 1. November. Hier bräuchte es also zwei Urlaubstage, um sich ein besonders langes Wochenende zu gönnen – oder vier Urlaubstage, um neun Tage am Stück frei zu haben.

Weihnachten 2023: Wie sieht es mit Brückentagen aus?

In den Jahren 2021 und 2022 meinte es Weihnachten bezüglich der Feiertage nicht sonderlich gut mit Angestellten. Das ändert sich im Jahr 2023. Der 1. Weihnachtsfeiertag fällt am 25. Dezember auf einen Montag, der 2. Weihnachtsfeiertag damit auf den folgenden Dienstag. Um von Weihnachten bis Neujahr frei zu haben, braucht es damit nur drei Urlaubstage.

Brückentage 2023: Friedensfest in Augsburg

In Augsburg haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine zusätzliche Chance auf einen Brückentag 2023. Am 8. August wird das "Augsburger Hohes Friedensfest" gefeiert. Dieses fällt auf einen Dienstag, was die Möglichkeit auf ein langes Wochenende mit einem weiteren Urlaubstag schafft.

Feiertage 2023 im Überblick

Für eine gute Planung haben wir alle Feiertage im Jahr 2023 aufgelistet.

Sonntag, 1. Januar: Neujahr

Freitag, 6. Januar: Heilige Drei Könige

Mittwoch, 8. März: Internationaler Frauentag (nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag )

(nur in und ein ) Freitag, 7. April: Karfreitag

Montag, 10. April: Ostermontag

Montag, 1. Mai: Tag der Arbeit

Donnerstag, 18. Mai: Christi Himmelfahrt

Montag, 29. Mai: Pfingstmontag

Donnerstag, 8. Juni: Fronleichnam

Dienstag, 8. August: Augsburger Hohes Friedensfest (nur in Augsburg Feiertag )

(nur in ) Dienstag, 15. August: Mariä Himmelfahrt ( Feiertag in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung)

( in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung) Dienstag, 3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit

Mittwoch, 1. November: Allerheiligen

Montag, 25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag

Dienstag, 26. Dezember: 2. Weihnachtsfeiertag