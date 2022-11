Ampel einigt sich bei CO2-Abgabe: Entlastung für Mieter

Seit sie 2021 eingeführt wurde, bezahlen Mieter die CO2-Abgabe allein. 2023 soll sich das ändern. Die Vermieter sollen sich nach einem Stufenmodell an der Klimaabgabe beteiligen.

Bislang tragen Millionen Mieter die CO2-Abgabe allein. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Die Ampel hat beschlossen, dass sich ab 2023 die Vermieter nach einem Stufenmodell beteiligen sollen. Die geplante Kostenaufteilung soll noch in dieser Woche verabschiedet werden. Das erfuhr Reuters am Dienstagabend von Grünen und aus der SPD.

Das Gesetz zur Kostenaufteilung soll am Donnerstag im Bundestag aufgesetzt werden und wie geplant 2023 in Kraft treten, so Christina-Johanne Schröder, die baupolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, zu Reuters. "Wir haben einen guten Kompromiss gefunden", sagte Bernhard Daldrup von der SPD. Auch die FDP bestätigte die Einigung.

CO2-Abgabe: Neues Stufenmodell

Das geplante Studenmodell ist laut Daldrup noch einmal verändert worden. In der untersten Stufe bei besonders emissionsreichen Gebäuden müssten Vermieter nun 95 Prozent der CO2-Abgabe tragen. Damit soll der Anreiz für Vermieter steigen, energiesparende Investitionen vorzunehmen. "Umgekehrt sind die Vermieter im oberen Segment weitgehend entlastet", erklärte der SPD-Politiker.

Die Kosten werden demnach je nach Verbrauch und Zustand des Gebäudes auf Vermieter und Mieter verteilt. Der Anteil der Vermieter ist umso größer, je weniger klimafreundlich das Gebäude ist. Das Modell führe insgesamt zu einer 50:50-Aufteilung der Kosten zwischen Mietern und Vermietern. Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah vor, dass der Vermieter-Anteil zwischen 90 und null Prozent liegen soll.

CO2-Abgabe: Entlastung für Millionen Mieter

Das neue Modell bedeutet für Millionen Mieter eine Entlastung. Denn bislang tragen sie die Kosten für die CO2-Abgabe allein, seit sie 2021 eingeführt wurde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

CO2-Abgabe sollte ursprünglich schon im Oktober beschlossen werden

Eigentlich sollte das Gesetz schon im Oktober vom Bundestag beschlossen werden. Die FDP drängte jedoch darauf, das Vorhaben zu verschieben. "Wir diskutieren in der Koalition, ob in der aktuellen Ausnahmesituation Kleinst- und Kleinvermieter mit enormer Bürokratie belastet werden müssen", hatte der baupolitischer Sprecher der FDP, Daniel Föst, damals argumentiert.

Lesen Sie dazu auch

CO2-Abgabe: Stufenmodell erfasst über 13 Millionen Wohnungen

Nach früheren Angaben aus dem Bauministerium erfasst das Stufenmodell über 13 Millionen Wohnungen. Dafür fallen nach Angaben aus dem Gesetzentwurf "Kohlendioxidkosten von schätzungsweise einer Milliarde Euro an, die vollständig von den Mietern getragen werden". Laut dem ursprünglichen Gesetzentwurf sollen bei Gewerbeimmobilien Mieter und Vermieter die CO2-Abgabe zunächst je zur Hälfte tragen.