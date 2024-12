Kein Online-Banking möglich: Comdirect-Störung verärgert Tausende Kunden in Deutschland

Kein guter Monatsstart für die Commerzbank in den Dezember: Technische Probleme bei der Marke Comdirect sorgen in ganz Deutschland für Unmut unter den Kunden. Bei der Website Allestoerungen.de gingen in den frühen Morgenstunden mehrere Tausend Störungsmeldungen aufgrund von Problemen beim Online-Banking ein.

Betroffen waren den Angaben zufolge vor allem Ballungsräume wie Frankfurt am Main, Berlin, München, Hamburg und Köln. Aktuell haben die Meldungen zwar abgenommen, die Störung bei Comdirect scheint jedoch nach wie vor aufzutreten.

Comdirect-Störung: Einschränkungen beim Online-Banking

Die Probleme betreffen Berichten zufolge vor allem den Zugang zur Website und das Online-Banking im Browser. Kunden berichteten, dass zwar der Log-in in einigen Fällen möglich sei, Überweisungen jedoch scheiterten. Das hängt offenbar auch mit der Störung der PhotoTAN-App zusammen, die für Transaktionen genutzt wird.

Eine offizielle Erklärung seitens der Comdirect gibt es bislang nicht, womit auch der genaue Grund für die technischen Schwierigkeiten unklar ist. Aus dem Umfeld des Commerzbank-Angebots erfuhren wir, dass es zuletzt immer mal zu technischen Problemen bei der Plattform kommt, jedoch wird „mit Hochdruck daran gearbeitet, dass diese Störungen zurückgehen“.

Commerzbank-Angebot Comdirect mit Störungen - Infos für Kunden

Auch im Hinblick auf den „Cyber Monday“ könnte die Comdirect-Störung bei vielen Personen für Unmut sorgen. Als Ursache für derartige Ausfälle sind mitunter überlastete Server möglich, oder auch generell Probleme bei der Systemtechnik. In der Regel sind Störungen im digitalen Banking meist vorübergehend und werden in der Regel schnell behoben.

Kunden, die weiterhin Probleme haben, sollten alternative Zugangswege prüfen. Der Kundenservice der Comdirect steht über die Website oder telefonisch unter der Nummer 04106 / 708 25 00 zur Verfügung. Zudem können auf Plattformen wie Allestörungen.de aktuelle Entwicklungen verfolgt werden.

Für Turbulenzen bei dem Geldinstitut sorgte zuletzt auch der „Commerzbank-Krimi“ um eine italienische Großbank.

Comdirect einer der führenden Dienste im Direct-Bancing

Die Comdirect-Bank wurde 1994 von der Commerzbank gegründet und hat sich seither als eine der führenden Direktbanken in Deutschland etabliert. Mit fast drei Millionen Kunden zählt sie zu den größten Anbietern in diesem Bereich. 2020 wurde die Marke komplett übernommen, was die Muttergesellschaft im Jahr 2024 aufgrund einer Strafe viel Geld kostet.

Trotz der aktuellen Störungen bleibt die Bank aufgrund ihrer umfangreichen digitalen Angebote eine wichtige Adresse für viele Kunden. Künftige Entwicklungen werden zeigen, wie Onlinebanking-Dienste wie Comdirect auf die wachsenden Ansprüche an die digitale Infrastruktur reagieren.