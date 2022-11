Bundeskabinett bringt Einmalhilfe für Studierende auf den Weg

Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler sollen Geld dazubekommen. Das Bundeskabinett hat eine Einmalzahlung auf den Weg gebracht.

Das Bundeskabinett hat eine Einmalhilfe für Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler auf den Weg gebracht. Sie wird Teil des Entlastungspakets zur Abfederung der stark angestiegenen Energiepreise sein, welches Anfang September von der Ampel beschlossen wurde.

Einmalhilfe von 200 Euro für Studierende und Fachschüler

Die Einmalhilfe soll in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro an alle Studierenden und Fachschülerinnen und Fachschüler ausgezahlt werden. Sie soll über eine Plattform im Internet beantragt werden können, die sich derzeit aber noch im Aufbau befindet. Das geht aus Plänen des Bundesbildungsministeriums hervor.

Wann das Geld letztlich fließen soll, ist noch offen. Klar ist, dass die Einmalzahlung etwa 3,4 Millionen Studierenden und Fachschülerinnen und Fachschülern zusteht, die einen Wohnsitz oder "gewöhnlichen Aufenthalt" in Deutschland haben.

Es sollen alle Personen die 200 Euro erhalten, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben sind, oder eine Ausbildung an der Fachschule absolvieren. AN Letzterer werden beispielweise Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet, aber auch Technikerinnen und Techniker. Der Bundestag muss dem Gesetz nun noch zustimmen.

