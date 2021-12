Silvesterspaß auch ohne Party: Fünf heiße Spieletipps

Plus Große Feiern zum Jahresende sind wegen Corona auch heuer nicht angesagt. Mit diesen Spiele-Neuheiten kann man sich auch im kleinen Kreis einen gelungenen Abend machen.

Wegen Corona muss der Frohsinn zum Jahreswechsel nicht auf der Strecke bleiben. Schließlich gibt es tolle Gesellschaftsspiele, die selbst mit wenigen Leuten für kurzweilige Partystimmung sorgen. Hier eine Auswahl an empfehlenswerten Neuheiten für unterschiedliche Zielgruppen und Geschmäcker.