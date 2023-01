Rente mit 63: Betroffene Jahrgänge und Regelungen zum Hinzuverdienst

Wer darf ab 63 Jahren in Frührente gehen? Die Jahrgänge und die Versicherungsjahre spielen eine Rolle. Die Regelungen im Überblick.

Für Rentnerinnen und Rentner stehen im Jahr 2023 einige Veränderungen an. Über viele können sie sich freuen. So werden Bürgergeld und Rente erhöht. Doch gerade bei Letzterer herrscht immer wieder Verwirrung. Das Rentensystem befindet sich in einem stetigen Wandel. Aktuell liegt die reguläre Regelaltersgrenze bei 65 Jahren. Doch was gilt, wenn man in den Frühruhestand gehen will? Ein Überblick.

Rente mit 63: Welche Jahrgänge dürfen in Frührente gehen?

Der Gang in die Frührente hat vor allem damit zu tun, wie lange in die betroffene Person in die Versicherungskasse eingezahlt hat. Es wird zwischen der Altersrente für langjährig Versicherte und besonders langjährig Versicherte unterschieden. Als langjährig versichert gilt man bei 35 Arbeitsjahren, als besonders langjährig ab 45 Jahren. Wenn die Versicherungszeit von 45 Jahren erreicht wurde, steht der Frührente nichts mehr im Weg.

Neben den Beitragsjahren bei der Rentenkasse spielt auch das Geburtsjahr eine Rolle. Hintergrund ist, dass das Rentenalter stetig erhöht wird, da der demografische Wandel in Deutschland eine immer ältere Gesellschaft mit sich bringt. Jedes Jahr steigt die Regelaltersgrenze um einen Monat. Im Jahr 2031 wird die dann die Regelaltersrente mit 67 Jahren erreicht sein. Diese gilt dann für alle Jahrgänge ab 1964.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das hat zur Folge, dass die Rente mit 63, welche besonders langjährig Versicherten an sich zusteht, nur für Arbeitnehmer gilt, die vor dem Jahr 1953 geboren sind.

Rente mit 63 ohne Abzüge: Regelungen im Überblick

Wer vor dem Jahr 1953 geboren wurde und 45 Versicherungsjahre vorweisen kann, darf ohne Abzüge mit 63 Jahren in Frührente gehen.

vorweisen kann, darf ohne Abzüge mit 63 Jahren in gehen. Personen, die zwischen 1953 und 1963 geboren sind und 45 Jahre eingezahlt haben, können mit 64 ohne Abzüge in Frührente gehen.

gehen. Wer nach dem Jahr 1963 geboren ist, kann erst mit 65 Jahren abschlagsfrei in Frührente gehen, wenn er die 45 Beitragsjahre vorweisen kann.

Frührente mit 63: Ist ein Hinzverdienst möglich?

Die Frührente ist in Deutschland enorm beliebt. Im Jahr 2022 waren 26,3 Prozent der neuen Rentnerinnen und Rentner abschlagsfrei mit 63 in Rente gegangen. Das geht aus dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung hervor.

Umso spannender ist die Frage, wie es bei Frührentnerinnen und Frührentnern um den Hinzuverdienst bestellt ist. Die Regelung besagt, dass jährlich 6.300 Euro hinzuverdient werden können. Jeder Euro darüber hinaus wird zu 40 Prozent von der Rente abgezogen.

Lesen Sie dazu auch