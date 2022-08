Geld

17:32 Uhr

Schuldenfalle Paypal: Wie eine 25-Jährige über 22.000 Euro Schulden angehäuft hat

Plus Anbieter wie Paypal oder Klarna bieten bequeme Zahlungsmodelle für Online-Einkäufe. Weil man nicht sofort bezahlen muss, rutschen aber viele in die roten Zahlen. Lea häufte so einen großen Schuldenberg an – und will nun andere warnen.

Von Quirin Hönig

Sofort kaufen, später bezahlen – das versprechen Zahlungsdienstleister wie Klarna oder Paypal. Für viele junge Menschen wird dieses Konzept zur Schuldenfalle. Unter dem Kürzel „Klarna-Schulden“ teilen sie ihre Erfahrungen in Sozialen Netzwerken. Eine von ihnen ist die 25-jährige Lea aus Hamburg. Sie hat mehr als 22.000 Euro Schulden angehäuft. Schuldnerberater sehen eine Verbindung zwischen vermeintlich bequemen Zahlungsmodellen und der wachsenden Verschuldung unter jungen Menschen.

