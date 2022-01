Mit diesen Tricks behalten Sparer ihr Geld auch in der Inflation

Plus Verbraucherschützer Niels Nauhauser schaut den Banken seit Jahren auf die Finger. Er rät Sparern, Anlagetipps der Institute genau zu hinterfragen.

Millionen Sparer werden derzeit in die Zange genommen: Null- und Negativ-Zinsen, hohe Inflation, steigende Energiepreise und Güterknappheit. Seine finanziellen Schäfchen ins Trockene zu bringen, wird da immer schwerer. Finanzexperte Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gibt Antworten auf klassische Fragen der Sparer.