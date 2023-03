Haushalt

Neue Sparchancen bei Strom und Gas

Plus Energie ist endlich wieder billiger zu haben. Wer in einem teuren Tarif steckt, sollte jetzt Preise vergleichen. Ein Wechsel kann sich lohnen.

Nach den horrenden Höchstständen im vergangenen Herbst sind die Einkaufspreise für Strom und Gas endlich spürbar gesunken. Einige Versorger bieten bereits Neuverträge an, die so günstig sind wie seit Ende 2021 nicht mehr, meldet das Vergleichsportal Check24. Oft liegen sie deutlich unter den Preisen der örtlichen Grundversorger. Für Haushalte, deren Grundversorger gerade erhöht hat oder die in einem teuren Sondertarif stecken, tun sich jetzt wieder Sparchancen auf, sagt Hans Weinreuter, Energieexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wechseln könne sich lohnen. Aber noch nicht in jeder Region.

