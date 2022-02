Vom Reiz des eigenen Bieres: So funktioniert das Brauen Zuhause

Plus Die Pandemie brachte Menschen nicht nur zum Brotbacken, sondern auch zum Bierbrauen. Schroten, Maischen und Läutern – zwei Männer berichten, worauf es ankommt.

Um Michael Fischer war es nach einem Weißwurst-Frühstück geschehen. Ein Freund hatte ein paar Flaschen Bier mitgebracht. „Selbst gebraut und oberlecker“, erinnert sich Michael Fischer, 52. Und so ließ sich der Flugtriebwerkmechaniker von seinem Freund Markus Eberhard in die Anfänge des Brauens einführen.