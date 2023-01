Grundsteuer-Erklärung bis Ende Januar: Eigentümer müssen sich sputen

Plus Die Grundsteuererklärungen sollen bis Ende Januar bei den Finanzämtern sein. Wer nicht abgibt, dessen Grundstück wird geschätzt. Was die Experten raten.

Millionen Immobilieneigentümer haben im neuen Jahr noch eine eher unangenehme Aufgabe vor sich: Endlich die Grundsteuererklärung machen, die sie seit fast sieben Monaten vor sich herschieben und die bis Dienstag, 31. Januar, beim Finanzamt sein muss. Noch steht bei den Ämtern gut die Hälfte der fast 36 Millionen benötigten Meldungen aus: Bis Jahresende lag die Abgabequote bei 47 Prozent, berichtet das Bundesfinanzministerium. "Jetzt wird ein starker Endspurt gebraucht", sagt der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Florian Köbler.