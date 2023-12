Junge Generation

Zwischen Job und Work-Life-Balance: Wie tickt die junge Berufsgeneration?

Sonja Herrmannsdörfer aus Türkheim war unzufrieden in ihrem Ausbildungsberuf. Über Umwege kam sie zum Fern-Psychologiestudium und versucht heute Struktur, aber vor allem viel Freiheit in ihren Alltag zu integrieren.

Plus Oft wird behauptet, junge Menschen seien faul – denn sie stellen eigene Bedürfnisse, Work-Life-Balance und Selbstverwirklichung in den Fokus. Was an diesem Bild dran ist.

Von Dominik Durner, Laura Gastl Artikel anhören Shape

Früher war alles besser. Die Wirtschaft im Aufschwung, allen ging es gut und überhaupt: Man(n) hat noch richtig rangeklotzt! Schaffe, schaffe, Häusle baue, von wegen Selbstverwirklichung oder Work-Life-Balance. Da ist es kein Wunder, dass in der verwöhnten Generation Z heute jeder sechste Erwachsene zwischen 20 und 34 Jahren in Deutschland keinen Berufsabschluss hat, also weder Ausbildung noch Studium. Die faule Jugend eben, die sich für echte Arbeit zu fein ist.

Damit ist der Rahmen schon mal gesetzt. Zumindest die Vorstellung davon.

