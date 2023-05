Verätzungen möglich: Brauerei ruft Limo zurück

Eine Brauerei ruft in Bayern verkaufte Limo zurück. Eine Flasche sei mit Lauge kontaminiert gewesen. Welche zwei Produkte betroffen sind.

Wegen einer mit Lauge kontaminierten Einzelflasche ruft die oberbayerische Guts-und Brauereigenossenschaft Taufkirchen/Vils vorsorglich zwei Limonaden zurück. Davon betroffen sind Taufkirchner Zwietscherl Cola-Mix und Taufkirchner Sauers Zwietscherl in der 0,33-Liter-Flasche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4.10.2023, wie die Brauerei am Montag mitteilte. Weil eine Flasche mit Lauge kontaminiert war, werde vorsichtshalber die gesamte Charge zurückgerufen.

Rückruf: Taufkirchner Limo nur in Bayern verkauft

Eine Kontamination kann Verätzungen verursachen. Die Brauerei rät dringend vom Verzehr einer betroffenen Limo ab. Weitere Chargen sind nicht von dem Rückruf betroffen.

Verbraucherinnen und Verbraucher können die betroffenen Flaschen im Handel zurückgeben und sich den Kaufpreis auch ohne Bon erstatten lassen. Laut dem Portal Lebensmittelwarnung.de wurden die Produkte nur in Bayern verkauft.

Rückruf bei Maggi: Mehrere Sorten Brühe betroffen

Am Montag gab es bereits einen Rückruf bei Maggi. Das Unternehmen hat vorsorglich verschiedene Sorten seiner Brühe im Glas zurückgerufen. "Eine Unregelmäßigkeit im Glas könnte dazu führen, dass die Verpackung nicht die gewohnte Stabilität hat", teilte der Mutterkonzern Nestlé am Montag mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Glasbestandteile in das Produkt gelangen könnten.

Pestizide: Lidl ruft Popcorn zurück

Kürzlich war auch Lidl von einem Rückruf betroffen. Weil zu viele Pestizide enthalten sind, rief der spanische Hersteller Liven S.A. Popcorn zurück. Betroffen waren die Produkte "McEnnedy Mikrowellen Popcorn süß, 3x100 g" und "McEnnedy Mikrowellen Popcorn gesalzen, 3x100 g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.11.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 23.11.2024 und 15.12.2024. Der Discounter habe die Produkte sofort aus dem Verkauf genommen.

